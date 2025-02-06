Европейские прокуроры расследуют, как произошло, что в процессе создания новой электронной пограничной системы ЕС участвовала французская ИТ-компания с офисом в Москве. Это вызывает беспокойство, поскольку система содержит крупнейшую базу личных данных в Европе.
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российские разработчики участвовали в создании программного обеспечения для новой пограничной системы ЕС
Согласно документам, полученным Financial Times, французская ИТ-компания Atos использовала своих сотрудников в России для получения программного обеспечения для крайне чувствительного проекта, запущенного в 2021 году. Этот проект был предназначен для сбора и хранения биометрических данных всех граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.
Раскрытие информации о российском участии в проекте вызвало серьезные опасения по поводу безопасности новой пограничной инфраструктуры ЕС. Внедрение системы было несколько раз отложено из-за технических проблем, а недавно ситуация стала еще более неопределенной после того, как выяснилось, что московский офис компании Atos работал по лицензии, которая предоставляла доступ российским спецслужбам, включая ФСБ, к выполненной в стране работе.
Четыре источника подтвердили Financial Times, что сотрудники московского офиса компании были напрямую вовлечены в закупку программного обеспечения для пограничной системы. Обычно для выполнения таких задач требуется разрешение на работу с данными, которые имеют отношение к безопасности ЕС.
Европейская прокуратура (EPPO) в настоящее время расследует участие Atos в российской части проекта, сообщили два источника, знакомые с ходом расследования.
EPPO отвечает за расследование преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам ЕС. Прокуратура сообщила британскому изданию, что не будет комментировать этот случай и не раскрывает подробности расследования. На данный момент не выдвигались обвинения по поводу программного обеспечения для пограничной системы.
Система въезда-выезда ЕС (EES) будет собирать данные о движении иностранных граждан, въезжающих в ЕС и покидающих его, в том числе биометрические и персональные данные, а также информацию о статусе визы.
Контракт на создание EES был выигран компанией Atos в Бельгии в 2019 году в партнерстве с бельгийским офисом IBM и итальянской компанией Leonardo. Стоимость контракта на данный момент составляет 212 миллионов евро.
Антикоррупционное агентство ЕС OLAF в прошлом году расследовало утверждения, что российский офис Atos участвовал в проекте, но не сделало публичных заявлений о ходе расследования.
По данным источников, знакомых с расследованием, OLAF пришел к выводу, что Агентство Европейского Союза по оперативному управлению крупномасштабными ИТ-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA), которое отвечает за систему въезда-выезда и расположено в Таллинне, не обеспечило должного уровня внутренней безопасности при решении вопросов, связанных с безопасностью проекта.