УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ Российские разработчики участвовали в создании программного обеспечения для новой пограничной системы ЕС

Согласно документам, полученным Financial Times, французская ИТ-компания Atos использовала своих сотрудников в России для получения программного обеспечения для крайне чувствительного проекта, запущенного в 2021 году. Этот проект был предназначен для сбора и хранения биометрических данных всех граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

Раскрытие информации о российском участии в проекте вызвало серьезные опасения по поводу безопасности новой пограничной инфраструктуры ЕС. Внедрение системы было несколько раз отложено из-за технических проблем, а недавно ситуация стала еще более неопределенной после того, как выяснилось, что московский офис компании Atos работал по лицензии, которая предоставляла доступ российским спецслужбам, включая ФСБ, к выполненной в стране работе.

Четыре источника подтвердили Financial Times, что сотрудники московского офиса компании были напрямую вовлечены в закупку программного обеспечения для пограничной системы. Обычно для выполнения таких задач требуется разрешение на работу с данными, которые имеют отношение к безопасности ЕС.

Европейская прокуратура (EPPO) в настоящее время расследует участие Atos в российской части проекта, сообщили два источника, знакомые с ходом расследования.

EPPO отвечает за расследование преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам ЕС. Прокуратура сообщила британскому изданию, что не будет комментировать этот случай и не раскрывает подробности расследования. На данный момент не выдвигались обвинения по поводу программного обеспечения для пограничной системы.