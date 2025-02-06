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Эстонец стал лауреатом «Оскара», не снявшись ни в одном фильме

Перевод: Ева Ойжинская
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Огнеупорный гель, созданный Неэме Вайно, можно жечь прямо на коже, что открывает новые возможности для режиссеров и сценаристов.
Огнеупорный гель, созданный Неэме Вайно, можно жечь прямо на коже, что открывает новые возможности для режиссеров и сценаристов. Фото: Tairo Lutter

Эстонский инженер Неэме Вайно в этому году стал одним из лауреатов премии Американской киноакадемии за научно-технические достижения. Он был удостоен награды за гель Fireskin360 Naked Burn Gel, который делает трюки с огнем безопаснее и позволяет удерживать пламя непосредственно на коже дольше без вреда для актера.

Этот инновационный гель получил широкое распространение и расширил возможности трюков с огнем в киноиндустрии, сделав их безопаснее и визуально эффектнее.

По словам президента Академии Джанет Янг и исполнительного директора Билла Крамера, лауреаты этого года внесли значительный вклад в развитие кинематографа. Торжественная церемония награждения состоится 29 апреля в Музее кино и искусства Академии.

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