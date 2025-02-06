Эстонский инженер Неэме Вайно в этому году стал одним из лауреатов премии Американской киноакадемии за научно-технические достижения. Он был удостоен награды за гель Fireskin360 Naked Burn Gel, который делает трюки с огнем безопаснее и позволяет удерживать пламя непосредственно на коже дольше без вреда для актера.
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Эстонец стал лауреатом «Оскара», не снявшись ни в одном фильме
Этот инновационный гель получил широкое распространение и расширил возможности трюков с огнем в киноиндустрии, сделав их безопаснее и визуально эффектнее.