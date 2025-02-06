Эстонец стал лауреатом «Оскара», не снявшись ни в одном фильме

Огнеупорный гель, созданный Неэме Вайно, можно жечь прямо на коже, что открывает новые возможности для режиссеров и сценаристов.

Эстонский инженер Неэме Вайно в этому году стал одним из лауреатов премии Американской киноакадемии за научно-технические достижения. Он был удостоен награды за гель Fireskin360 Naked Burn Gel, который делает трюки с огнем безопаснее и позволяет удерживать пламя непосредственно на коже дольше без вреда для актера.