Билеты на Олимпиаду в Милане начинаются от 30 евро, за лучшие места придется заплатить четырехзначную сумму

25-е зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии. Как и в случае с Олимпиадой в Париже, на первом этапе билеты могут приобрести только те, кто заранее зарегистрировался и выиграл право на покупку в лотерее. Все остальные смогут приобрести билеты с апреля.

Самые дешевые билеты на Олимпиаду в Милане и Кортина-д'Ампеццо продаются на матчи группового этапа и плей-офф мужского и женского хоккея – худшие места на трибунах стоят 30 евро.

Можно сказать, что хоккей одновременно является самым доступным и самым дорогим видом спорта на Играх: цены на билеты на финал мужского турнира варьируются от 450 до 1400 евро, а на женский финал – от 150 до 480 евро.

Возможно, главной надеждой Эстонии на медаль на следующей Олимпиаде станет смешанная пара в керлинге – Марие Калдвеэ и Харри Лилль, завоевавшие серебро на прошлогоднем чемпионате мира.

Однако их участие в Играх еще не гарантировано – окончательное решение станет известно после весеннего чемпионата мира. Если Калдвеэ и Лилль пробьются в олимпийский финал, болельщики смогут поддержать их на месте, заплатив за билет от 100 до 150 евро.

Слоупстайл во фристайле, в котором Келли Сильдару завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине-2022, обойдется зрителям в 150 евро. Билеты на биатлон стоят от 50 до 200 евро. Поддержать Кристьяна Ильвеса в двоеборье можно за 50 или 120 евро.

Самые дорогие события Олимпиады – церемонии открытия и закрытия. За билет на открытие просят от 260 до 2026 евро, а на закрытие – от 950 до 2900 евро.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля. Подробнее ознакомиться с ценами на билеты можно ЗДЕСЬ.