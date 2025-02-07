Нарвский стартап-инкубатор OBJEKT закрывает свои двери. Главная причина - долги, размер которых достигает 200 000 евро. Проблемы начались уже давно, и по итогу закрытие оказалось неизбежным.
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Большая потеря для всего региона: в Нарве закрылся творческий инкубатор OBJEKT
Творческий инкубатор располагался в здании по адресу Линда 2. OBJEKT - это, грубо говоря, просто название части здания, в котором располагалось целевое учреждение Narva Loomeinkubaator. Собственником Линда 2 является Алан Калдоя, он же - один из бенефициаров Narva Loomeinkubaator, совет которого возглавляет.