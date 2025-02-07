Большая потеря для всего региона: в Нарве закрылся творческий инкубатор OBJEKT

Творческий инкубатор располагался в здании по адресу Линда 2. OBJEKT - это, грубо говоря, просто название части здания, в котором располагалось целевое учреждение Narva Loomeinkubaator​. Собственником Линда 2 является Алан Калдоя, он же - один из бенефициаров Narva Loomeinkubaator, совет которого возглавляет.

По словам Калдоя, cамо помещение довольно большое, и Loomeinkubaator занимал только маленькую его часть. «Мы подумаем, что с помещением делать дальше. До этого у меня был принцип: я сдавал помещения на Линда 2 людям, которые приносили в Нарву что-то новое, что-то современное, и нацеленное на предоставление услуг», - отметил предприниматель.