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Большая потеря для всего региона: в Нарве закрылся творческий инкубатор OBJEKT

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Творческий инкубатор Objekt работал в отремонтированных помещениях завода "Балтиец" в Нарве.
Творческий инкубатор Objekt работал в отремонтированных помещениях завода "Балтиец" в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвский стартап-инкубатор OBJEKT закрывает свои двери. Главная причина - долги, размер которых достигает 200 000 евро. Проблемы начались уже давно, и по итогу закрытие оказалось неизбежным.

Творческий инкубатор располагался в здании по адресу Линда 2. OBJEKT - это, грубо говоря, просто название части здания, в котором располагалось целевое учреждение Narva Loomeinkubaator​. Собственником Линда 2 является Алан Калдоя, он же - один из бенефициаров Narva Loomeinkubaator, совет которого возглавляет.

По словам Калдоя, cамо помещение довольно большое, и Loomeinkubaator занимал только маленькую его часть. «Мы подумаем, что с помещением делать дальше. До этого у меня был принцип: я сдавал помещения на Линда 2 людям, которые приносили в Нарву что-то новое, что-то современное, и нацеленное на предоставление услуг», - отметил предприниматель.

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