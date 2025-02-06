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Регистрация кошек и собак в Эстонии станет обязательной и платной

Редактор: rus.postimees.ee
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Кошка иллюстративная.
Кошка иллюстративная. Фото: Маргус Ансу

Министерство по делам регионов и сельского хозяйства уточнило детали разрабатываемых требований, согласно которым данные о домашних животных и их владельцах объединят в центральном регистре, пишет Rus.ERR.

Внесение и обновление таких данных в регистр станет обязательным и будет обходиться в 12 евро.

Министерство планирует сделать чипирование и регистрацию собак, кошек и белых хорьков обязательной с 1 июня 2027 года, создав при Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации специальный регистр домашних животных.

После вступления в силу новых требований все владельцы собак, кошек и белых хорьков будут обязаны чипировать животное у ветеринара, который будет вносить данные о животном в регистр.

В случае смены владельца животного данные в регистре нужно будет обновлять; ответственность за это будет нести новый владелец.

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