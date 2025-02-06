Регистрация кошек и собак в Эстонии станет обязательной и платной

Внесение и обновление таких данных в регистр станет обязательным и будет обходиться в 12 евро.

Министерство планирует сделать чипирование и регистрацию собак, кошек и белых хорьков обязательной с 1 июня 2027 года, создав при Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации специальный регистр домашних животных.

После вступления в силу новых требований все владельцы собак, кошек и белых хорьков будут обязаны чипировать животное у ветеринара, который будет вносить данные о животном в регистр.

В случае смены владельца животного данные в регистре нужно будет обновлять; ответственность за это будет нести новый владелец.