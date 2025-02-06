Глава Союза отелей и ресторанов: туризм в Эстонии восстанавливается медленно

Председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) Айн Кяпп заявил, что хотя число туристов за год увеличилось, оно еще не достигло уровня, предшествовавшего кризису COVID-19. Сектор по-прежнему находится в сложной ситуации из-за экономического спада и повышения налогов.