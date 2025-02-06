Известный футболист досрочно завершил сезон из-за рецидива рака

О том, что у него обнаружили лимфому Ходжкина, Родригес сообщил в августе 2022 года. В апреле 2023 года он сумел вернуться. Однако сейчас сообщил о рецидиве болезни.

«Вчера мне сказали, что у меня рецидив рака. Мне придется снова остановиться и пройти химиотерапию для борьбы с болезнью», — сказал Родригес.

Футболист, который в этом сезоне сыграл за свою команду 22 матча, надеется, что в следующем сезоне снова сможет играть, а его клуб останется в высшем дивизионе – в чемпионате Испании они занимают 15-е место.