9 февраля страны Балтии подключатся к европейской электрической сети, но перед этим им предстоит 32 часа работать в автономном режиме. Несмотря на то, что это историческое событие должно, с технической точки зрения, пройти незаметно, магазины, автозаправки и другие предприятия готовятся к возможным отключениям электричества. На всякий случай, ведь сосед непредсказуем.
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Большой обзор ⟩ Как подготовиться к отключению электричества, чтобы потом ни о чем не жалеть
Для перехода на новую частотную зону государство разработало основные планы, запасные варианты и даже планы на случай чрезвычайных ситуаций. Спасательный департамент разослал подробные инструкции предприятиям и поставщикам жизненно важных услуг. Частным лицам стоит задуматься, что кроме ламп, плиты, холодильника, стиральной машины, телевизора и радио также могут не работать системы с электронными чипами – например, наружные двери и ворота. Не забудьте зарядить аккумуляторные батареи и портативные зарядные устройства.