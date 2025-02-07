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Большой обзор Как подготовиться к отключению электричества, чтобы потом ни о чем не жалеть

Перевод: Вера Копти
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На железнодорожных переездах, которые не входят в распределительную сеть Eesti Raudtee и получают питание только от Elektrilevi, бесперебойная работа обеспечивается в течение восьми часов за счет аккумуляторов.
На железнодорожных переездах, которые не входят в распределительную сеть Eesti Raudtee и получают питание только от Elektrilevi, бесперебойная работа обеспечивается в течение восьми часов за счет аккумуляторов. Фото: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

9 февраля страны Балтии подключатся к европейской электрической сети, но перед этим им предстоит 32 часа работать в автономном режиме. Несмотря на то, что это историческое событие должно, с технической точки зрения, пройти незаметно, магазины, автозаправки и другие предприятия готовятся к возможным отключениям электричества. На всякий случай, ведь сосед непредсказуем.

Для перехода на новую частотную зону государство разработало основные планы, запасные варианты и даже планы на случай чрезвычайных ситуаций. Спасательный департамент разослал подробные инструкции предприятиям и поставщикам жизненно важных услуг. Частным лицам стоит задуматься, что кроме ламп, плиты, холодильника, стиральной машины, телевизора и радио также могут не работать системы с электронными чипами – например, наружные двери и ворота. Не забудьте зарядить аккумуляторные батареи и портативные зарядные устройства.

Во многих домах водоснабжение и отведение сточных вод также зависит от электричества. Полезно заранее снять наличные в банкомате, проверить запасы медикаментов и заправить автомобиль. В доме должно быть все необходимое для того, чтобы в течение как минимум недели справляться с бытовой рутиной самостоятельно.

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