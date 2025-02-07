Большой обзор Как подготовиться к отключению электричества, чтобы потом ни о чем не жалеть

На железнодорожных переездах, которые не входят в распределительную сеть Eesti Raudtee и получают питание только от Elektrilevi, бесперебойная работа обеспечивается в течение восьми часов за счет аккумуляторов.

9 февраля страны Балтии подключатся к европейской электрической сети, но перед этим им предстоит 32 часа работать в автономном режиме. Несмотря на то, что это историческое событие должно, с технической точки зрения, пройти незаметно, магазины, автозаправки и другие предприятия готовятся к возможным отключениям электричества. На всякий случай, ведь сосед непредсказуем.