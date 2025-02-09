Министерство климата: директива ЕС не требует принудительной реновации домов

Ведущая Елена Соломина адресовала этот вопрос представителю Министерства климата Иво Янисоо, который объяснил, что миф о принудительной реновации домов создали СМИ.

«На самом деле эта регуляция является результатом договоренности между странами-членами ЕС и представляет собой такую своеобразную траекторию, которая определяет как и в какие сроки наши дома должны быть приведены в порядок. Речь идет о домах, которые на сегодняшний день уже амортизированы из-за своего возраста», - сказал он.

Янисоо уточнил, что Эстония вместе с Европейскими фондами прилагают усилия, чтобы привести такие дома в порядок: «Например, сейчас мы специально предусмотрели 20 миллионов евро для исключительно больших домов. В Таллинне мы говорим о домах, в которых больше 200 квартир, где действительно очень тяжело достичь консенсуса для взятия кредита».

По словам Янисоо, такой дом можно реновировать комплексно: «Это инновационное решение, с которым мы вышли на рынок. Используя такой заводской способ, можно получить пособие в размере 50 процентов от стоимости работ».

Ремонт старого фонда, переезд в новостройку, частный умный дом или разумное потребление в рамках имеющихся возможностей? На эти и другие актуальные вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 10 февраля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.