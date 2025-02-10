Специалист по управлению недвижимостью: для экономного потребления нужно использовать современные технологии

«Способов много. Если речь идет о старом фонде, самое качественное решение - это реновация. Если мы говорим о быстрых решениях, то это может быть замена простых светильников на LED, - перечислил Роост. - Новые дома - более умные, последних годов постройки, имеют свою систему автоматики. Ее можно подключить в центральную систему и управлять ею централизованно, чтобы не возникало ситуаций, когда отопление работает неправильно в соотношении с потребностями людей».

То есть, каждый момент регулировки можно автоматизировать: «Есть даже такие системы, которые управляют электропотреблением домов, исходя из цен на электроэнергию на рынке. Все это сейчас есть и все это работает».

Ремонт старого фонда, переезд в новостройку, частный умный дом или разумное потребление в рамках имеющихся возможностей? На эти и другие актуальные вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 10 февраля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.