В 2024 году э-резиденты учредили 4818 новых эстонских компаний, или в среднем 400 новых компаний в месяц, что больше, чем когда-либо прежде. За год э-резиденты и их предприятия принесли в государственную казну в общей сложности 66,8 миллиона евро в виде налогов на рабочую силу и подоходного налога с дивидендов, а также государственных пошлин.
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Э-резиденты в Эстонии бьют рекорды. Откуда они и на чем зарабатывают?
В прошлом году количество новых э-резидентов увеличилось на 11 484, что на 3% больше, чем годом ранее. Больше всего новых эстонских компаний учредили э-резиденты, имеющие гражданство Испании (711), Украины (387), Турции (305) и Германии (299). Граждане этих же стран также возглавляют рейтинг новых участников программы.