Э-резиденты в Эстонии бьют рекорды. Откуда они и на чем зарабатывают?

В 2024 году э-резиденты учредили 4818 новых эстонских компаний, или в среднем 400 новых компаний в месяц, что больше, чем когда-либо прежде. За год э-резиденты и их предприятия принесли в государственную казну в общей сложности 66,8 миллиона евро в виде налогов на рабочую силу и подоходного налога с дивидендов, а также государственных пошлин.