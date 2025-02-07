Много лет архитекторы, проектировщики и застройщики жалуются на то, как долго и трудно в столице происходит выдача разного рода разрешений, связанных со строительством. Таллиннские чиновники уверяют, что делают всё возможное для ускорения процессов. Другая сторона по-прежнему недовольна и ждет изменений.
Если посмотреть на статистику, сколько дней заявка на строительное или эксплуатационное разрешение находится на рассмотрении у чиновника Таллиннского департамента городского планирования (далеe TLPA), то цифры радуют. С каждым годом процесс занимает всё меньше времени.