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МИД РФ заявил о подготовке военного столкновения между Россией и НАТО (1)

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Путин выступает на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, Санкт-Петербург, 28 июля 2024 года. За спиной Путина стоит министр обороны РФ Андрей Белоусов, который в мае 2024 года сменил на этом посту Сергея Шойгу.
Путин выступает на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, Санкт-Петербург, 28 июля 2024 года. За спиной Путина стоит министр обороны РФ Андрей Белоусов, который в мае 2024 года сменил на этом посту Сергея Шойгу. Фото: Reuters / Scanpix

Александр Токовинин, бывший директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, посол РФ в Бельгии, где базируется штаб-квартира НАТО, заявил о подготовке прямого военного столкновения между странами Запада и Россией на Балтике и в Арктике.

Громкие заявления посла России в Бельгии Александра Токовинина прозвучали в эфире российского телевидения в четверг 6 февраля. Дипломат сначала посетовал на отсутствие общения представителей НАТО с дипмиссией РФ в Брюсселе.

«Контактов у нас по-прежнему нет. Очевидно, что все и в НАТО, и в ЕС ждут каких-то сигналов из Вашингтона. В случае необходимости канал связи у нас остается открытым. И мы знаем кому позвонить. И они знают, кому звонить в посольство, если будет такая нужда», - заявил Токовинин.

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