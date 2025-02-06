Громкие заявления посла России в Бельгии Александра Токовинина прозвучали в эфире российского телевидения в четверг 6 февраля. Дипломат сначала посетовал на отсутствие общения представителей НАТО с дипмиссией РФ в Брюсселе.

«Контактов у нас по-прежнему нет. Очевидно, что все и в НАТО, и в ЕС ждут каких-то сигналов из Вашингтона. В случае необходимости канал связи у нас остается открытым. И мы знаем кому позвонить. И они знают, кому звонить в посольство, если будет такая нужда», - заявил Токовинин.