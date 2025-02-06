Александр Токовинин, бывший директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, посол РФ в Бельгии, где базируется штаб-квартира НАТО, заявил о подготовке прямого военного столкновения между странами Запада и Россией на Балтике и в Арктике.
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МИД РФ заявил о подготовке военного столкновения между Россией и НАТО (1)
Громкие заявления посла России в Бельгии Александра Токовинина прозвучали в эфире российского телевидения в четверг 6 февраля. Дипломат сначала посетовал на отсутствие общения представителей НАТО с дипмиссией РФ в Брюсселе.