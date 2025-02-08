В споре о компенсациях за учения канцлер юстиции встает на сторону резервистов

Министерство обороны пыталось побудить работодателей компенсировать разницу в доходах, но многие на это не согласились. В опросе участников учений Kevadtorm 2024 лишь половина респондентов указала, что их работодатели либо сохраняют зарплату на время учений, либо компенсируют разницу в доходах, например, предоставляя оплачиваемые отпускные дни на этот период.

Кальви Кирспуу о своей борьбе за справедливую оплату труда для резервистов

Член Кайтселийта Кальви Кирспуу последние полтора года пытался убедить политиков установить достойную компенсацию для резервистов. Фото: Личный архив

Я завершил срочную службу осенью 1998 года, служил в батальоне логистики. В том же году группа Terminaator выпустила альбом Singapur, в котором была песня Aja teenija.

Песня начинается такими словами:

«Самое мощное оружие, самый важный фактор в любой армии, в любом демократическом государстве - это прежде всего солдат. Солдат и его подготовка, солдат и его готовность защищать страну и безоговорочное подчинение дисциплине, приказам и законам Эстонской Республики - это фундамент, на котором строится обороноспособность нашего государства сегодня и завтра».

Но действительно ли наше государство ценит свое «самое мощное оружие» - солдата?

Я уже много лет добровольно состою в Союзе обороны и через него вношу вклад в защиту страны. В Союзе обороны регулярное обучение и развитие навыков является обычной ежегодной практикой. Каждый доброволец обязан проходить обучение минимум 48 часов в год, что не является большой нагрузкой и вполне выполнимо для большинства.

Хотя я работаю в Финляндии, в одном из лет я вместо обязательных 48 часов отработал более 377 часов. Это может показаться большим показателем для человека, работающего за границей, но многие вкладывают еще больше времени.

Однако однажды состоялись внеплановые учения Okas, в результате которых мой финансовый ущерб составил более чем 800 евро. Именно поэтому я не спешу осуждать тех, кто не хочет участвовать в учениях. Несмотря на то, что приказ о явке на учения пришел внезапно (у меня в Финляндии оставалось всего три дня до завершения проекта), я все же решил, что обязан участвовать.

Получив сообщение о вызове на учения вечером, я сел на первый же паром и уже в час ночи был готов выполнять свои военные задачи.

Однако эти учения обошлись мне в сумму, на потерю которой я в том месяце не рассчитывал. Государство отказалось оплатить мне стоимость паромного билета и компенсировать утраченный заработок.

Это заставило меня задуматься: действительно ли для государства «важен каждый»? Когда на следующих учениях я вновь потерял 400 евро, я решил, что необходимо что-то менять.

Вопрос справедливой компенсации для резервистов я поднимал уже несколько лет подряд, обращаясь к большинству политических партий и ведущих политиков, надеясь найти общий язык. Мне сказали много слов поддержки и дали немало обещаний, но ни одно из них не было выполнено.

Особенно активно обсуждения велись перед последними выборами в Рийгикогу. В основном, ответ звучал так: «У нас уже готова предвыборная программа, и на данный момент вопрос справедливой компенсации для резервистов в нее не входит». В итоге у меня сложилось впечатление, что большинству партий резервисты просто неинтересны.

Я предложил политикам идею: участникам учений или защитникам страны необходимо компенсировать потерянный доход по принципу, схожему с выплатой родительского пособия.

Я убежден, что никто не должен попадать в финансовые трудности из-за выполнения своих государственных обязанностей. По словам чиновника Министерства обороны, такая система обошлась бы государству в десятки миллионов евро. Однако я вижу в этих расчетах лишь сумму, которую теряют жители Эстонии, вынужденные участвовать в учениях.

Государство должно научиться ценить своих резервистов. Никто не должен в будущем отказываться от участия в учениях из-за того, что его личный бюджет этого не позволяет. Важен каждый!