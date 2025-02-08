Исследования подтверждают, что недостаточное финансирование пособий для резервистов на учениях стало серьезной проблемой, препятствующей обороноспособности Эстонии. В то время как Министерство обороны пытается переложить всю финансовую ответственность на работодателей, канцлер юстиции предупреждает, что так продолжаться больше не может. Между тем министр выступает с сырыми идеями по поводу оплаты труда резервистов, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
В споре о компенсациях за учения канцлер юстиции встает на сторону резервистов
В октябре прошлого года Postimees писал о 47-летнем жителе Ярвамаа Кальви Кирспуу, который перед выборами нынешнего состава Рийгикогу начал в одиночку борьбу за более справедливую оплату для участников учений. Он вступил в спор с Силами обороны в 2022 году из-за внеплановых учений Okas, на которые он приехал из Финляндии и из-за которых, по его словам, понес ущерб в размере 800 евро.
В 2023 году резервист, который на тот момент находился в действующем составе, связался с представителями крупнейших политических партий. Он предложил им включить в свои предвыборные программы вопрос о справедливой компенсации для резервистов, однако в ответ получил несколько пустых обещаний. Когда Кальви понял, что политики не занимаются этим вопросом, он решил обратиться за помощью. В сентябре прошлого года при поддержке адвоката юридической фирмы EmeraldLegal Северинаса Якубаускаса он обратился к канцлеру юстиции Юлле Мадизе.
10 января канцлер юстиции направила письмо министру обороны Ханно Певкуру (Партия реформ), в котором рекомендовала пересмотреть размеры компенсаций, которые больше не соответствуют современным условиям.
Проблема касается тысяч резервистов и может обойтись государству в сумму до 20 миллионов евро в год. По словам Хельмута Мартина Рейснера, руководителя отдела развития оборонной готовности Министерства обороны, такие расходы потребуются для компенсации разницы в доходах. Это при условии, что в учениях ежегодно будет участвовать 25 000 резервистов (по плану на 2024 год), и в случае реализации предложения Кирспуу, согласно которому государство выплачивало бы резервистам во время учений зарплату в размере того дохода, который они получили бы на гражданской работе за аналогичное количество дней.
Сумма, разумеется, зависит от объема резервных учений. Он значительно варьируется по годам, поэтому в некоторые годы сумма может быть существенно меньше.
Главная проблема резервистов
Академия Сил обороны недавно провела опрос среди резервистов, участвовавших в крупном учении Kevadtorm 2024. Согласно результатам, наибольшую критику, помимо неэффективного использования времени на учениях, вызывает именно выплата за участие в них: этим аспектом недовольны 60 процентов участников учений.
В случае десятидневного учения резервист должен учитывать дополнительные расходы в размере нескольких сотен евро. Это касается тех случаев, когда работодатель не сохраняет зарплату на время учений или не компенсирует убытки другим способом
Согласно тому же исследованию, ухудшение финансового положения во время учений является второй по значимости причиной отказа от участия, уступая лишь проблемам со здоровьем. Таким образом, эта проблема влияет и на решение об участии в учениях, и на степень удовлетворенности их проведением.
Если человек получает среднюю зарплату, то, участвуя в учениях, он может терять в доходе до пятидесяти евро в день, поскольку выплата от Сил обороны покрывает лишь половину или даже меньше той суммы, которую он заработал бы за такое же количество рабочих дней при среднем уровне заработка.
В случае десятидневного учения резервист должен учитывать дополнительные расходы в размере нескольких сотен евро. Это касается тех случаев, когда работодатель не сохраняет зарплату на время учений или не компенсирует убытки другим способом. Однако при этом резервист, находящийся на учениях, вероятно, тратит меньше денег на питание или вовсе не тратит, поскольку его кормят Силы обороны.
Министерство обороны пыталось побудить работодателей компенсировать разницу в доходах, но многие на это не согласились. В опросе участников учений Kevadtorm 2024 лишь половина респондентов указала, что их работодатели либо сохраняют зарплату на время учений, либо компенсируют разницу в доходах, например, предоставляя оплачиваемые отпускные дни на этот период.
Кальви Кирспуу о своей борьбе за справедливую оплату труда для резервистов
Я завершил срочную службу осенью 1998 года, служил в батальоне логистики. В том же году группа Terminaator выпустила альбом Singapur, в котором была песня Aja teenija.
Песня начинается такими словами:
«Самое мощное оружие, самый важный фактор в любой армии, в любом демократическом государстве - это прежде всего солдат. Солдат и его подготовка, солдат и его готовность защищать страну и безоговорочное подчинение дисциплине, приказам и законам Эстонской Республики - это фундамент, на котором строится обороноспособность нашего государства сегодня и завтра».
Но действительно ли наше государство ценит свое «самое мощное оружие» - солдата?
Я уже много лет добровольно состою в Союзе обороны и через него вношу вклад в защиту страны. В Союзе обороны регулярное обучение и развитие навыков является обычной ежегодной практикой. Каждый доброволец обязан проходить обучение минимум 48 часов в год, что не является большой нагрузкой и вполне выполнимо для большинства.
Хотя я работаю в Финляндии, в одном из лет я вместо обязательных 48 часов отработал более 377 часов. Это может показаться большим показателем для человека, работающего за границей, но многие вкладывают еще больше времени.
Однако однажды состоялись внеплановые учения Okas, в результате которых мой финансовый ущерб составил более чем 800 евро. Именно поэтому я не спешу осуждать тех, кто не хочет участвовать в учениях. Несмотря на то, что приказ о явке на учения пришел внезапно (у меня в Финляндии оставалось всего три дня до завершения проекта), я все же решил, что обязан участвовать.
Получив сообщение о вызове на учения вечером, я сел на первый же паром и уже в час ночи был готов выполнять свои военные задачи.
Однако эти учения обошлись мне в сумму, на потерю которой я в том месяце не рассчитывал. Государство отказалось оплатить мне стоимость паромного билета и компенсировать утраченный заработок.
Это заставило меня задуматься: действительно ли для государства «важен каждый»? Когда на следующих учениях я вновь потерял 400 евро, я решил, что необходимо что-то менять.
Вопрос справедливой компенсации для резервистов я поднимал уже несколько лет подряд, обращаясь к большинству политических партий и ведущих политиков, надеясь найти общий язык. Мне сказали много слов поддержки и дали немало обещаний, но ни одно из них не было выполнено.
Особенно активно обсуждения велись перед последними выборами в Рийгикогу. В основном, ответ звучал так: «У нас уже готова предвыборная программа, и на данный момент вопрос справедливой компенсации для резервистов в нее не входит». В итоге у меня сложилось впечатление, что большинству партий резервисты просто неинтересны.
Я предложил политикам идею: участникам учений или защитникам страны необходимо компенсировать потерянный доход по принципу, схожему с выплатой родительского пособия.
Я убежден, что никто не должен попадать в финансовые трудности из-за выполнения своих государственных обязанностей. По словам чиновника Министерства обороны, такая система обошлась бы государству в десятки миллионов евро. Однако я вижу в этих расчетах лишь сумму, которую теряют жители Эстонии, вынужденные участвовать в учениях.
Государство должно научиться ценить своих резервистов. Никто не должен в будущем отказываться от участия в учениях из-за того, что его личный бюджет этого не позволяет. Важен каждый!
Сырая идея Певкура
21 января министр обороны Певкур в интервью ERR сообщил, что треть работодателей не выплачивает зарплату во время учений, и что министерство рассматривает возможность введения обязательства для работодателей сохранять среднюю заработную плату для резервистов. «Мы обсуждали эту идею на уровне концепции с Центральным союзом работодателей и Торгово-промышленной палатой, но до проекта закона пока не дошли», - сказал он.
По словам председателя Центрального союза работодателей Хандо Суттера, министр обороны упомянул эту идею в своем выступлении на семинаре для членов союза, который прошел в ноябре прошлого года и был посвящен вопросам безопасности и возможностям предпринимателей внести вклад в государственную безопасность. «Однако не все члены принимали участие, с ними этот вопрос не обсуждали, и мнения по данному вопросу среди членов союза расходятся», - отметил он.
Предприниматели считают, что лучший результат достигается через конструктивное сотрудничество, и что позитивное вовлечение всегда приносит больше пользы. Однако этот процесс требует больше времени.
Министерство обороны также признает, что эта идея еще сырая, и что отдельный анализ по этому вопросу еще не проведен. Согласно результатам исследования, проведенного среди работодателей Эстонии в 2024 году, 66 процентов из них готовы поддержать участие работников в учениях, что на два процента больше по сравнению с 2023 годом. При таком темпе развития система компенсаций для резервистов станет справедливой только через 17 лет, хотя даже тогда вполне вероятно, что некоторые работодатели не будут компенсировать разницу в доходах, хотя бы из-за экономических трудностей.
Таким образом, проблема потери дохода во время учений стоит острее среди более молодых резервистов с меньшим опытом работы, то есть более социально уязвимых
Опрос участников резервных учений Академии Сил обороны показал, что финансовую поддержку со стороны работодателей во время учений чаще всего подтверждали участники старшего возраста, с более высоким уровнем образования и дохода. Таким образом, проблема потери дохода во время учений стоит острее среди более молодых резервистов с меньшим опытом работы, то есть более социально уязвимых. Нынешняя система усугубляет социальное неравенство среди резервистов.
По словам председателя Центрального союза работодателей, предложенная министром обороны идея обязать работодателей сохранять зарплату для резервистов также усугубит неравенство. Пока Министерство обороны и Силы обороны продвигают службу в армии и участие в учениях как конкурентное преимущество на рынке труда, Суттер считает, что это может иметь противоположный эффект и ухудшить положение резервистов на рынке труда.
Стоимость жизни растет
Канцлер юстиции Юлле Мадизе в своем обращении от 10 января отмечает, что резервная служба является частью обязанности по защите государства, и полное покрытие всех расходов участников учений, согласно Конституции, не требуется.
В то же время зарплатные ставки, соответствующие должностным окладам в Силах обороны, на основе которых рассчитываются выплаты и компенсации резервистам, за эти годы значительно не повышались. В результате предельные размеры поддержки и компенсации транспортных расходов не учитывают рост стоимости жизни.
Согласно данным индекса потребительских цен (ИПЦ), опубликованным Департаментом статистики, с 2013 по 2024 год ИПЦ вырос на 54,9 процента.
Канцлер юстиции также обращает внимание на то, что правительство утвердило постановление о выплатах в 2017 году. Однако при установлении размера выплат были учтены общие принципы системы оплаты труда действующих военнослужащих, согласно которой расчетный размер выплат совпадал с минимальной зарплатой для низшей категории соответствующего военного звания. Существующая шкала окладов для мирного времени по воинским званиям была утверждена министром обороны еще в 2013 году.
Хотя можно было бы предположить, что система зарплат действующих военнослужащих, на основе которой более десяти лет назад был установлен предельный размер выплат, изменилась, минимальные ставки для низшей категории соответствующего звания в основном остались неизменными (для солдата - 1100 евро в месяц: 30 дней = 36,6 евро в день). При этом, по сравнению с предыдущей системой окладов, для действующих военнослужащих добавлено десять дополнительных ступеней. Вместо прежних 15 ступеней теперь их до 25, и им соответствуют более высокие уровни оплаты.
Нарушает несколько основных прав
Канцлер юстиции ожидает ответа от министра обороны в течение февраля. Мадизе считает, что если предельные размеры выплат и компенсаций для резервистов больше не соответствуют нынешнему уровню стоимости жизни и не мотивируют их участвовать в учениях, то при пересмотре этих лимитов можно опираться на более высокие ступени системы оплаты труда в Силах обороны или на среднюю брутто-зарплату в Эстонии.
Также возможно установить верхний предел выплат резервистам по аналогии с родительским пособием, когда сохраняется средний доход за предыдущий календарный год. Такой подход учел бы интересы людей с более высоким заработком, но при этом исключил бы риск для государства нести непредвиденные и чрезмерно большие расходы. В условиях растущих оборонных расходов государству становится все сложнее объяснить, почему оно не берет на себя хотя бы частичное финансовое решение этой проблемы, особенно учитывая, что на информационные кампании для мотивации резервистов выделяется все больше средств.
Искусственно заниженные ставки выплат резервистам могут нарушать право собственности, гарантированное статьей 32 Конституции. В толковании Государственного суда это право защищает не только имущество, но и финансово оцениваемые права и требования, включая, например, право на пенсию. Право резервистов на компенсацию заработной платы является частью этого права собственности. Хотя Конституция не требует полного и точного возмещения утраченного дохода и понесенных расходов, слишком большая разница в оплате труда между действующими военнослужащими и резервистами может нарушать право на равенство.
В обороне Эстонии обязаны участвовать не только профессиональные военнослужащие, но и резервисты. «Этот принцип крайне важен для небольшого государства», - подчеркивает канцлер юстиции в письме министру обороны.
По утверждению Министерства обороны, различные варианты, включая увеличение выплат за участие в учениях, обсуждаются в рамках разработки плана развития государственной обороны. Правительство должно утвердить этот план к концу года, но процесс может затянуться, поскольку пока нет ясности относительно доступных ресурсов. Перспектива увеличения оборонных расходов до пяти процентов ВВП все еще остается туманной.