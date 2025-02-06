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Полиция патрулирует территорию у крупнейшей подстанции в Тарту

Перевод: Павел Соболев
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Полицейский автомобиль у подстанции в тартуском районе Веэрику.
Полицейский автомобиль у подстанции в тартуском районе Веэрику. Фото: Margus Ansu

В преддверии десинхронизации с российской электросетью, полиция и оборонные ведомства помогают обеспечивать безопасность наиболее важных объектов электроэнергетической инфраструктуры в разных частях Эстонии. Один из них находится в Тарту.

Самая крупная подстанция Тарту расположена на улице Ильматсалу в районе Веэрику, с номинальным напряжением 330 кВ. От нее питаются остальные подстанции города номинальным напряжением 110 кВ. На территории, заполненной множеством высоковольтных столбов и электрооборудованием, находятся также небольшие постройки садового кооператива Tiigiaed.

Утром в четверг у подстанции на улице Ильматсалу была припаркована полицейская машина. За воротами вход охраняли полицейские, через сетчатый забор можно было увидеть дежурящих бойцов Кайтселийта.

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