В преддверии десинхронизации с российской электросетью, полиция и оборонные ведомства помогают обеспечивать безопасность наиболее важных объектов электроэнергетической инфраструктуры в разных частях Эстонии. Один из них находится в Тарту.
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Полиция патрулирует территорию у крупнейшей подстанции в Тарту
Самая крупная подстанция Тарту расположена на улице Ильматсалу в районе Веэрику, с номинальным напряжением 330 кВ. От нее питаются остальные подстанции города номинальным напряжением 110 кВ. На территории, заполненной множеством высоковольтных столбов и электрооборудованием, находятся также небольшие постройки садового кооператива Tiigiaed.