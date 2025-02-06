Правительство дало согласие на строительство железнодорожной трассы Rail Baltica в уезде Пярну в районе Луйтемаа. Это решение позволит продолжить планировку трассы, которую Государственный суд запретил в 2020 году, пишет dv.ee.
Глухари подвинутся: правительство дало согласие на прокладку трассы Rail Baltica через заповедник
Строительство трассы затронет птичий заповедник Луйтемаа, одной из целей которого является защита мест обитания глухаря.
В ходе стратегической оценки воздействия на окружающую среду и оценки Natura выяснилось, что ни один из реальных вариантов строительства трассы не позволяет полностью исключить неблагоприятное влияние на популяцию глухаря.
Поскольку речь идет об объекте инфраструктуры первостепенной важности, который также имеет значение с точки зрения безопасности, правительство намерено задействовать исключение и разрешить строительство на территории заповедника Natura при условии, что будут задействованы меры компенсации ущерба.
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