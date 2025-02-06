Глухари подвинутся: правительство дало согласие на прокладку трассы Rail Baltica через заповедник

Строительство трассы затронет птичий заповедник Луйтемаа, одной из целей которого является защита мест обитания глухаря.

В ходе стратегической оценки воздействия на окружающую среду и оценки Natura выяснилось, что ни один из реальных вариантов строительства трассы не позволяет полностью исключить неблагоприятное влияние на популяцию глухаря.

Поскольку речь идет об объекте инфраструктуры первостепенной важности, который также имеет значение с точки зрения безопасности, правительство намерено задействовать исключение и разрешить строительство на территории заповедника Natura при условии, что будут задействованы меры компенсации ущерба.

Читайте подробнее на dv.ee.