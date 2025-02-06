Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Правительство оставило вдове Арнольда Рюйтеля служебный автомобиль и будет покрывать ее расходы на проживание

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

В четверг правительство приняло решение продлить право Ингрид Рюйтель, вдовы президента Арнольда Рюйтеля, пользоваться служебным автомобилем. Также государство продолжит нести разумные расходы, связанные с содержанием резиденции Ингрид Рюйтель.

Закон о должностных привилегиях президента предусматривает, что супруга президента будет получать пожизненное содержание в размере 20 процентов от зарплаты президента после окончания срока полномочий главы государства.

Правительство может своим распоряжением предоставить вдове президента служебный автомобиль и нести расходы, связанные с его содержанием и использованием. Закон также позволяет правительству предоставлять вдове президента другие льготы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх