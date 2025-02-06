В четверг правительство приняло решение продлить право Ингрид Рюйтель, вдовы президента Арнольда Рюйтеля, пользоваться служебным автомобилем. Также государство продолжит нести разумные расходы, связанные с содержанием резиденции Ингрид Рюйтель.
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Правительство оставило вдове Арнольда Рюйтеля служебный автомобиль и будет покрывать ее расходы на проживание
Закон о должностных привилегиях президента предусматривает, что супруга президента будет получать пожизненное содержание в размере 20 процентов от зарплаты президента после окончания срока полномочий главы государства.