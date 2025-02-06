Премии за дело всей жизни в области науки удостоен Лео Выханду

Выханду - один из пионеров развития информационных технологий в Эстонии. Его наибольший вклад в науку - внедрение в Эстонии таких направлений, как вычислительная математика и многомерный анализ данных, а также биоматематика и математическая лингвистика. Аналитические решения, созданные им еще в 1960-х годах, содержали элементы того, что сегодня известно как объяснительный искусственный интеллект.

Научные интересы Лео Выханду объединяли применение информатики и математической статистики в социологии, лингвистике, медицине, педагогике и т. д. Тем самым Лео Выханду внес значительный вклад в развитие в Эстонии междисциплинарной науки.

Министр образования и науки Кристина Каллас поблагодарила лауреатов научных премий за их ценный вклад в эстонскую науку. «Достижения талантливых ученых способствуют развитию нашего общества и экономики. Лауреат премии за достижения всей жизни Лео Выханду как пионер в развитии информационных технологий в Эстонии открыл для нас новые двери, а его исследования повлияли на жизнь многих эстонцев», - сказала Каллас.

По словам Марта Саарма, председателя Государственного комитета по научным премиям и президента Эстонской академии наук, научные премии этого года примечательны двумя очень важными вещами. «Во-первых, половина руководителей или лауреатов исследовательских групп, получивших научные премии, - женщины-ученые. Это очень приятная новость, которая должна вдохновить молодых женщин-ученых», - сказала Саарма.

«Другим важным фактом является то, что несколько награжденных ученых открыли совершенно новые научные области или направления исследований для Эстонии. Например, Лео Выханду привнес в Эстонию области вычислительной математики, биоматематики и математической лингвистики. Элин Орг и ее рабочая шгруппа открыли новое направление исследований, которое объясняет, как состав микробиома кишечника связан с возникновением или риском возникновения различных заболеваний. Рене Мыттус приобрел международную известность благодаря своему уникальному междисциплинарному исследованию, в ходе которого впервые в мире были сопоставлены черты личности, связанные с более чем 250 профессиями», - добавил Саарма.