В случае прихода к власти в Таллинне Центристская партия обещает компенсировать жителям города налог на автомобили

Как отметил председатель фракции центристов в городском собрании и бывший мэр столицы Михаил Кылварт, этот год начался для многих жителей с уведомлений о необходимости оплатить автоналог и очередных повышений налогов.

«То, что ждет людей дальше на фоне роста цен, станет тяжелым ударом, особенно для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью. Экономическая политика сегодня построена так, что, к сожалению, страдают самые незащищенные слои населения», – заявил Кылварт.

«Hа государственном уровне мы сможем изменить налоговую систему только после выборов в Рийгикогу. А вот Таллинн может поддержать своих жителей уже сейчас. Центристская партия уже доказала, что способна обеспечивать такую поддержку – например, введя бесплатный общественный транспорт, школьные пособия, дополнительные выплаты пенсионерам в день рождения, а также бесплатное питание в детских садах в рамках установленных городом лимитов», – отметил председатель фракции.

«Если этого не удастся добиться раньше, то после местных выборов, когда Центристская партия вновь придет к власти в Таллинне, мы сами реализуем эту инициативу», – пообещал Кылварт.

Цель компенсации – снизить финансовую нагрузку, возникшую в связи с введением автоналога, для владельцев и ответственных пользователей транспортных средств, зарегистрированных в Таллинне. Поддержка рассчитана на семьи с детьми (начиная с первого ребенка), людей с инвалидностью и пенсионеров, чтобы помочь им адаптироваться к новой налоговой обязанности. Максимальный размер компенсации составляет 250 евро на одного получателя, а прогнозируемая общая стоимость программы – около 15 миллионов евро в год.

Кроме того, Центристская партия подала иск в суд, чтобы создать прецедент, позволяющий в будущем всем жителям оспаривать автоналог.