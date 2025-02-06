В ночь на четверг спасатели получили сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Кастани в Тарту возник пожар. На этот раз важную роль в тушении пожара сыграл работник скорой помощи.
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Скорая помощь прибыла на место пожара раньше спасателей, водитель сам потушил огонь
По словам Аннели Ооне, руководителя по связям с общественностью Спасательного департамента, к моменту прибытия спасателей в помещении было полно дыма, но работник скорой помощи уже успел потушить пламя с помощью огнетушителя. «Водитель скорой помощи отреагировал умело», - сказала Ооне.