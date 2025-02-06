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Скорая помощь прибыла на место пожара раньше спасателей, водитель сам потушил огонь

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Место пожара на улице Кастани.
Место пожара на улице Кастани. Фото: Lõuna päästekeskus

В ночь на четверг спасатели получили сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Кастани в Тарту возник пожар. На этот раз важную роль в тушении пожара сыграл работник скорой помощи.

По словам Аннели Ооне, руководителя по связям с общественностью Спасательного департамента, к моменту прибытия спасателей в помещении было полно дыма, но работник скорой помощи уже успел потушить пламя с помощью огнетушителя. «Водитель скорой помощи отреагировал умело», - сказала Ооне.

«На такие мероприятия центр тревоги всегда направляет скорую помощь. В данном случае они прибыли раньше спасателей», - рассказала Ооне и добавила, что спасатели прибыли на место за шесть минут.

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