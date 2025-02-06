«Свобода и союзнические отношения стали нашей величайшей победой в новейшей истории, и мы готовы вместе с нашими союзниками защищать эти ценности там, где это необходимо», - сказал Карис.

По словам главы государства, профессия военнослужащего - это также проверка себя в том числе в боевой обстановке и в участии в международной военной операции. Президент Алар Карис процитировал сержанта Андрея Левченко, служившего в Ираке в 2004 и 2024 годах, который метко сказал, что «только в зоне боевых действий солдат учится реагировать. Реагирует только тогда, когда по нему действительно ведется огонь, при котором используются боевые патроны, а не холостые».

Президент отметил, что за последние 30 лет около 4000 военнослужащих Сил обороны Эстонии приняли участие более чем в двадцати международных военных операциях, что придало нескольким поколениям наших военнослужащих уверенность в своих силах в бою. «Такая уверенность в себе нужна не только Силам обороны Эстонии, она нужна всей стране, - сказал президент Карис. - Нам нужно подтверждение того, что мы не только хотим, но и умеем защищать свою страну и народ».