Стали известны лауреаты спортивных премий – размер награды достигает десятков тысяч евро

Премии «За дело всей жизни» в этом году получат в прошлом легкоатлет, в дальнейшем спортивный врач и травматолог Эльдур Аннус, а также еще один в прошлом легкоатлет, в дальнейшем тренер по метанию копья Хейдо Пуусте, одним из самых успешных учеников которого является Андрус Вярник.

Размер премии в этой категории равен 64 000 евро.

Второй вид премии – «За спортивные достижения, успешную тренерскую деятельность, эффективность в организации спортивных мероприятий, а также за вклад в развитие спорта, спортивную педагогику или спортивную науку» - по итогам предыдущего календарного года получают ежегодно шесть человек или команд. В данной категории размер премии равен 9600 евро.

Лауреатами этой премии стали пловчиха Энели Ефимова, ее тренер Хенри Хейн, керлингисты Харри Лилль и Мари Калдвеэ (они получат одну премию на двоих), десятиборец Йоханнес Эрм, его тренер Холгер Пеэл, а также шпажистка Нелли Дифферт.