Новый план властей Таллинна: по улице Эндла поедут трамваи?

Таллиннский департамент городского планирования приступил к реализации нового решения для первой транспортной развязки Кристийне, где на перекрестке будет построена кольцевая развязка, полоса общественного транспорта будет перенаправлена с улицы Тулика на улицу Мадара, а расположенная сейчас рядом с центром Kristiine Keskus заправочная станция будет заменена зеленой зоной, сообщает новостной портал ERR .

Основная цель всего проекта - соединить весь общественный транспорт, то есть автобус-трамвай-троллейбус-поезд, в узле Кристийне, и планируется перенести все остановки на территорию перед Kristiine Keskus, где будет расположена площадь с остановками. В настоящее время различные остановки разбросаны по транспортной развязке, и добраться от одной остановки до другой может оказаться для пешехода весьма затруднительной задачей.