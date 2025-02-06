«Проблемы только усугубились»: центристы и EKRE выразили недоверие председателю Таллиннского горсобрания

Инициаторы вотума обвиняют Круусимяги в задержке внесения оппозиционных законопроектов в Таллиннское горсобрание, в некомпетентности в организации работы советских комиссий и неспособности обеспечить получение городской управой ответов на запросы оппозиционных депутатов.

По словам лидера фракции EKRE Марта Калласа, это уже второй вотум недоверия, вынесенный председателю горсобрания Круусимяги по тем же причинам. «Прошло три месяца с момента предыдущего вотума недоверия, но ситуация не улучшилась, а проблемы только усугубились», - заявил Каллас.

«Мы считаем, что работа на двух ответственных должностях явно не по силам сегодняшнему теоретически лидеру Таллинна; каждому сапожнику лучше придерживается своего ремесла, и поэтому мы хотим помочь Круусимяги сделать выбор: продолжать ли ему работу на посту имеющего большой опыт директора школы или руководить городом в статусе ученика», - добавил Каллас.

Члены фракций EKRE и Центристской партии считают, что человек, который не в состоянии организовать работу собрания, блокирует инициативы оппозиции и не способен дать адекватные объяснения своим действиям, не подходит для руководства Таллиннским городским собранием.