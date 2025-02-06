В Латвии перед отключением от российской энергосети остановят работу светофоров

Комиссия по гражданской обороне Резекне приняла решение отключить светофоры в городе с пятницы, 7 февраля, 20:00 до субботы, 8 февраля, 17:00, чтобы минимизировать технологические риски в работе системы светофоров.

Муниципалитет призывает участников дорожного движения в этот период соблюдать дорожные знаки и проявлять особую осторожность.

Аналогичные меры приняты в Даугавпилсе - 7 февраля в 22:00 будут отключены все светофоры, также возможны сбои в системе городского освещения.

Коммунальное управление Даугавпилса просит жителей и водителей быть бдительными на нерегулируемых перекрестках и в менее освещенных местах.

Жителям рекомендуется воздержаться от использования лифтов в выходные, а в домах с электрическими системами открывания входных дверей сбои не ожидаются - механизмы блокировки дверей автоматически отключатся при перебоях в электроснабжении.

Транспортные компании подготовили дополнительные автобусы, заправили их топливом и зарядили аккумуляторы. Это позволит оперативно заменить трамваи в случае перебоев с электричеством.

В Елгаве власти также разработали план обеспечения непрерывного функционирования инфраструктуры. Муниципалитет призывает в ночное время на выходных носить светоотражающие элементы, брать с собой заряженные мобильные телефоны и фонарики.

При необходимости муниципальная полиция и Земессардзе (аналог эстонского Кайтселийта - прим. ред.) будут регулировать движение на наиболее загруженных перекрестках.

Как сообщалось ранее, на выходных Балтийские страны отключатся от энергосистемы России и подключатся к общеевропейской сети, которая в три раза мощнее российской.

Это крупнейший проект энергетической независимости и региональной безопасности, реализуемый операторами электропередачи Латвии, Литвы и Эстонии.

Переход к европейской системе готовился на протяжении 15 лет, чтобы обеспечить его успешное проведение и стабильность энергоснабжения.

Февраль выбран как оптимальное время для переключения, так как в этот период в регионе наблюдается высокий уровень производства электроэнергии, а вероятность экстремальных погодных условий минимальна.