Желавший продать покрышки житель Эстонии стал жертвой мошенника и лишился тысячи евро

Продавец отправил предполагаемому покупателю свой номер телефона и адрес электронной почты, чтобы тот мог оформить курьерский заказ и отправить его продавцу для подтверждения. На адрес электронной почты продавца пришло подтверждение заказа, в которое он внес свои данные.