В полицию обратился 40-летний мужчина из Ляэне-Вирумаа, который продавал автомобильные шины в Facebook на торговой платформе Marketplace. Обратившийся к нему покупатель согласился оплатить стоимость доставки и попросил отправить шины курьером DPD.
Желавший продать покрышки житель Эстонии стал жертвой мошенника и лишился тысячи евро
Продавец отправил предполагаемому покупателю свой номер телефона и адрес электронной почты, чтобы тот мог оформить курьерский заказ и отправить его продавцу для подтверждения. На адрес электронной почты продавца пришло подтверждение заказа, в которое он внес свои данные.
Затем с расчетного счета жителя Ляэне-Вирумаа в банке Coop было без его ведома совершено несколько переводов на зарубежный счет. Общий ущерб составляет 1000 евро.