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Желавший продать покрышки житель Эстонии стал жертвой мошенника и лишился тысячи евро

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Интернет-мошенники становятся все изобретательнее. Иллюстративное фото.
Интернет-мошенники становятся все изобретательнее. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В полицию обратился 40-летний мужчина из Ляэне-Вирумаа, который продавал автомобильные шины в Facebook на торговой платформе Marketplace. Обратившийся к нему покупатель согласился оплатить стоимость доставки и попросил отправить шины курьером DPD.

Продавец отправил предполагаемому покупателю свой номер телефона и адрес электронной почты, чтобы тот мог оформить курьерский заказ и отправить его продавцу для подтверждения. На адрес электронной почты продавца пришло подтверждение заказа, в которое он внес свои данные.

Затем с расчетного счета жителя Ляэне-Вирумаа в банке Coop было без его ведома совершено несколько переводов на зарубежный счет. Общий ущерб составляет 1000 евро.

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