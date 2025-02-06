Власти Азербайджана готовят международный иск из-за разбившегося близ Актау самолета AZAL, пишет агентство АПА. При этом Баку открыт к диалогу, но Москва должна «признать свою вину и принять ответственность», пишет Deutsche Welle.
Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета AZAL
Азербайджан «проводит подготовительные работы» для подачи в международный суд иска против России в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ казахстанского города Актау, сообщило в четверг, 6 февраля, азербайджанское государственное информагентство АПА. «Формируется доказательная база, собираются факты и улики», - говорится в публикации.
Власти республики возмущены тем, что российская сторона даже после обнародования предварительного отчета министерства транспорта Казахстана об авиакатастрофе продолжает «предвзято комментировать» происшествие. «Российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж», утверждают в Азербайджане. По мнению властей, подобная тактика РФ напоминает ситуацию с малайзийским лайнером Boeing 777, который был сбит над Донбассом в 2014 году из российского ЗРК «Бук».
Азербайджанские власти располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы по самолету AZAL, а также о типе оружия, пишет АПА. Попытки Москвы «направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж» вызывают у азербайджанской стороны «глубокое сожаление».
«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне», - говорится в сообщении. Вместе с тем отмечается, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми»: «Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам».
Катастрофа самолета AZAL
Пассажирский самолет Embraer 190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года близ Актау на западе Казахстана. На его борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили.
Компания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев 27 декабря сообщили, что лайнер подвергся «внешнему воздействию». Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету. В США заявили, что видят «некоторые признаки», указывающие на вероятность поражения самолета российской системой ПВО.
Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принес извинения за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Он подтвердил, что в то время, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, «российские средства ПВО отражали нападения» украинских боевых БПЛА, которые атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ.