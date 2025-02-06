Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета AZAL

Азербайджан «проводит подготовительные работы» для подачи в международный суд иска против России в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ казахстанского города Актау, сообщило в четверг, 6 февраля, азербайджанское государственное информагентство АПА. «Формируется доказательная база, собираются факты и улики», - говорится в публикации.

Власти республики возмущены тем, что российская сторона даже после обнародования предварительного отчета министерства транспорта Казахстана об авиакатастрофе продолжает «предвзято комментировать» происшествие. «Российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж», утверждают в Азербайджане. По мнению властей, подобная тактика РФ напоминает ситуацию с малайзийским лайнером Boeing 777, который был сбит над Донбассом в 2014 году из российского ЗРК «Бук».

Азербайджанские власти располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы по самолету AZAL, а также о типе оружия, пишет АПА. Попытки Москвы «направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж» вызывают у азербайджанской стороны «глубокое сожаление».

«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне», - говорится в сообщении. Вместе с тем отмечается, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми»: «Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам».

Катастрофа самолета AZAL