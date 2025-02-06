Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Тюремная служба: прием зарубежных заключенных может спасти от сокращения ценных сотрудников

Copy
Тартуская тюрьма.
Тартуская тюрьма. Фото: Kristjan Teedema

К концу февраля тюремная служба представит правительству анализ по поводу возможной аренды помещений Тартуской тюрьмы для иностранных заключенных, сообщил в четверг руководитель тюремной службы Райт Куузе, подводя итоги прошедшего года в Тартуской тюрьме и представляя перспективы на будущее. От этого анализа и решения руководителей государства зависит, по какому сценарию тюрьмы в Эстонии должны будут менять cвою структуру в ближайшие годы.

По мнению Райта Куузе, стоит рассмотреть возможность сдачи тюремных зданий в аренду основным заинтересованным сторонам, Швеции или Нидерландам, потому что ясно, что в ближайшие три года придется урезать бюджет на несколько миллионов евро, но начинать с увольнения ценных сотрудников неразумно.

Поучительный пример из Нидерландов

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх