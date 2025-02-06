К концу февраля тюремная служба представит правительству анализ по поводу возможной аренды помещений Тартуской тюрьмы для иностранных заключенных, сообщил в четверг руководитель тюремной службы Райт Куузе, подводя итоги прошедшего года в Тартуской тюрьме и представляя перспективы на будущее. От этого анализа и решения руководителей государства зависит, по какому сценарию тюрьмы в Эстонии должны будут менять cвою структуру в ближайшие годы.
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Тюремная служба: прием зарубежных заключенных может спасти от сокращения ценных сотрудников
По мнению Райта Куузе, стоит рассмотреть возможность сдачи тюремных зданий в аренду основным заинтересованным сторонам, Швеции или Нидерландам, потому что ясно, что в ближайшие три года придется урезать бюджет на несколько миллионов евро, но начинать с увольнения ценных сотрудников неразумно.