Неудачный обгон привел к ДТП: жительницу Эстонии госпитализировали

Сигнал о происшествии поступил в Центр тревоги в 16:43. Авария произошла на 18-м километре шоссе Маса-Лаймъяла-Тумала в деревне Кыйгусте, где столкнулись автомобили Dacia Dokker и Citroën C4 Picasso.

По предварительной информации, 52-летний водитель Dacia начал обгон впереди медленно ехавшего Citroën по встречной полосе. В этот момент водитель Citroën, 51-летняя женщина, стала поворачивать налево, что и привело к столкновению.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила женщину в больницу для медицинского осмотра. Оба водителя были трезвы.