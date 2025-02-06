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Многомиллионные закупки в далекой стране: почему Эстония предпочла турецкие БТР финским?

Перевод: Павел Соболев
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Турецкий бронетранспортер «Арма».
Турецкий бронетранспортер «Арма». Фото: Otokar

В этом году в Эстонию должны прибыть первые заказанные в Турции бронетранспортеры. Но почему Эстония не предпочла сотрудничать со своими соседями и Германией, чтобы у Сил обороны была общая бронетанковая платформа с соседними странами?

Ранее на этой неделе финская оборонно-промышленная компания Patria объявила, что подписала контракт с Германией на продажу Бундесверу 300 бронетранспортеров Patria 6x6. Однако эта сделка свидетельствует о том, что Германия готова заменить существующий парк БТР Fuchs на БТР Patria, а это, в свою очередь, означает для Patria сделку стоимостью в миллиарды евро в будущем.

Контракт является частью международной программы исследований и разработок CAVS (Common Armored Vehicle System), целью которой является создание модульной и распространенной системы бронетехники 6х6 в Европе. Программой управляет финская оборонно-промышленная компания Patria, и в рамках нее будет создана единая бронетанковая система на базе Patria 6x6.

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