Многомиллионные закупки в далекой стране: почему Эстония предпочла турецкие БТР финским?

Ранее на этой неделе финская оборонно-промышленная компания Patria объявила, что подписала контракт с Германией на продажу Бундесверу 300 бронетранспортеров Patria 6x6. Однако эта сделка свидетельствует о том, что Германия готова заменить существующий парк БТР Fuchs на БТР Patria, а это, в свою очередь, означает для Patria сделку стоимостью в миллиарды евро в будущем.