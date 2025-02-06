В минувшие выходные подразделение территориальной обороны Тартуской дружины Кайтселийта организовало учения по отработке боевых задач подразделений роты сухопутной обороны и функционирования структуры управления.
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ФОТО ⟩ Кайтселийт провел в Тарту учения, отрабатывалось ведение боя в городских условиях
Учения прошли в основном в районе Веэрику и в районе клиники Тартуского университета, в субботу там отрабатывались задачи по обеспечению безопасности. В то же время группа дронов также поддерживала деятельность пехотного подразделения.