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ФОТО Кайтселийт провел в Тарту учения, отрабатывалось ведение боя в городских условиях

Перевод: Павел Соболев
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В минувшие выходные подразделение территориальной обороны Тартуской дружины Кайтселийта организовало учения по отработке боевых задач подразделений роты сухопутной обороны и функционирования структуры управления.

Учения прошли в основном в районе Веэрику и в районе клиники Тартуского университета, в субботу там отрабатывались задачи по обеспечению безопасности. В то же время группа дронов также поддерживала деятельность пехотного подразделения.

В воскресенье бойцы Кайтселийта отработали городской бой, когда по сценарию учений необходимо было очистить здание от боевиков противника.

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