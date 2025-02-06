Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Пять региональных эстонских больниц объединились в консорциум, чтобы оптимизировать затраты

Перевод: Павел Соболев
Copy
Вильяндиская больница.
Вильяндиская больница. Фото: Marko Saarm

Больницы Вильянди, Нарвы, Курессааре, Раквере и Ярваского уезда подписали в четверг соглашение о создании консорциума общих интересов. Целью консорциума является скоординированная оптимизация затрат и развитие взаимного сотрудничества.

По словам председателя правления Вильяндиcкой больницы Прийта Тампере, причиной создания консорциума является желание более разумно, чем раньше, использовать ресурсы.

«Как больницы, мы очень похожи по своему функционированию и потребностям, и поэтому показалось целесообразным вывести наше сотрудничество на новый уровень. Подписанный договор дает нам возможность, например, вместе приобретать необходимые компетенции и более разумно использовать финансовые ресурсы, - сказал он. - Если у нас есть общие проблемы, которые необходимо решить или проработать, то непрактично каждому из нас делать это отдельно. Иногда в одиночку можно идти быстрее, но вместе можно идти дальше. Мы также обменивались опытом между больницами до сих пор, но действия таким образом дают нам возможность совместно развиваться еще больше».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх