Пять региональных эстонских больниц объединились в консорциум, чтобы оптимизировать затраты

«Как больницы, мы очень похожи по своему функционированию и потребностям, и поэтому показалось целесообразным вывести наше сотрудничество на новый уровень. Подписанный договор дает нам возможность, например, вместе приобретать необходимые компетенции и более разумно использовать финансовые ресурсы, - сказал он. - Если у нас есть общие проблемы, которые необходимо решить или проработать, то непрактично каждому из нас делать это отдельно. Иногда в одиночку можно идти быстрее, но вместе можно идти дальше. Мы также обменивались опытом между больницами до сих пор, но действия таким образом дают нам возможность совместно развиваться еще больше».