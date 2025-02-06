Больницы Вильянди, Нарвы, Курессааре, Раквере и Ярваского уезда подписали в четверг соглашение о создании консорциума общих интересов. Целью консорциума является скоординированная оптимизация затрат и развитие взаимного сотрудничества.
Для подписчиков
Пять региональных эстонских больниц объединились в консорциум, чтобы оптимизировать затраты
По словам председателя правления Вильяндиcкой больницы Прийта Тампере, причиной создания консорциума является желание более разумно, чем раньше, использовать ресурсы.