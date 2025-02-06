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АНАЛИЗ Лийза Пакоста бесплатно передала в Facebook тексты, созданные эстонскими медиакомпаниями

Перевод: Павел Соболев
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Лийза Пакоста.
Лийза Пакоста. Фото: Tairo Lutter

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») направила Meta, материнской компании Facebook, безумное количество статей из эстонских СМИ, чтобы Meta могла разработать свое приложение искусственного интеллекта.

Конечно, пресс-релиз министерства в четверг был представлен под совершенно другим соусом и является ярким примером пиар-мастерства. В министерстве сообщили, что Эстония предоставила Meta данные из корпуса эстонского языка, то есть 4 млрд слов. Не говоря уже о том, что эти 4 млрд слов, конечно, не просто «слова», а включают в себя полноценные тексты, статьи, документы, в том числе и содержание публикаций в СМИ.

В материалах Института эстонского языка (EKI), отвечающего за составление языкового корпуса, признается, что около половины текстов в корпусе попадает под ключевое слово «периодические издания». Это Postimees, Delfi, ERR, Õhtuleht, Sirp, кто угодно. А теперь дело за Meta.

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