АНАЛИЗ Лийза Пакоста бесплатно передала в Facebook тексты, созданные эстонскими медиакомпаниями

Конечно, пресс-релиз министерства в четверг был представлен под совершенно другим соусом и является ярким примером пиар-мастерства. В министерстве сообщили, что Эстония предоставила Meta данные из корпуса эстонского языка, то есть 4 млрд слов. Не говоря уже о том, что эти 4 млрд слов, конечно, не просто «слова», а включают в себя полноценные тексты, статьи, документы, в том числе и содержание публикаций в СМИ.