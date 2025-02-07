Не упустите бесплатную возможность улучшить знание эстонского языка

«Огромное спасибо всем зарегистрировавшимся наставникам! Мы рады тому, что программа Keelesõber и эстонский язык объединяют, например журналистов, предпринимателей, врачей, художников, аудиторов, менеджеров по продажам, садовников, студентов и пенсионеров от Хальяла до Ямайки», – подвела итоги руководитель программы друзей эстонского языка Keelesõber Аве Ландрат.

Программа ждет тех, кто продвинулся в изучении эстонского языка до уровня В1, то есть может выражать свои мысли в беседах на повседневные темы. Изучающий язык будет общаться с наставником хотя бы раз в неделю до 14 мая. Для общения наставник и учащийся выберут подходящий обоим канал общения, например, Messenger или телефон. Программа Keelesõber предназначена для совершеннолетних.

«Мы начнем сводить изучающих эстонский язык и наставников в День друзей, 14 февраля. Этот процесс может занять некоторое время. Заранее спасибо наставникам и учащимся за терпение – мы обязательно с вами свяжемся», – объяснила Аве Ландрат.

Программа друзей эстонского языка Keelesõber проводится Фондом интеграции уже шестой год. За предыдущие пять сезонов в программе приняли участие 5365 языковых друга.

Изучающие эстонский язык могут присоединиться к программе на сайте Фонда интеграции начиная с 7 часов пятницы, 7 февраля: https://integratsioon.ee/ru/keelesober/keeleoppijale.