Таллинн компенсирует горожанам повышение ставки земельного налога

Об этом сообщила пресс-служба входящей в коалицию в городе партии «Отечество». Разработанное городской управой постановление было принято в связи с решением правящей государственной коалиции отменить прежнюю страховую меру, согласно которой рост земельного налога не может превышать 10 процентов в год.

В 2025 году налог на землю может вырасти на 50 процентов в кратчайшие сроки, а с 2026 года - на 100 процентов. Кроме того, со следующего года исчезнет освобождение от налога на землю под постройкой, действовавшее более десяти лет, что особенно сильно ударит по Таллинну как по муниципалитету с самым большим населением.

«Мы хотели бы, чтобы парламент отменил решение, которое привело к повышению земельного налога. К сожалению, этого не произошло, поэтому Таллинн решил разработать меру по возврату налога, чтобы компенсировать повышение земельного налога, введенного государством», - сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе («Отечество»), который представил законопроект горсобранию.

«В ситуации, когда повышение налогов на государственном уровне в этом году лишит семьи месячной зарплаты, Таллинн должен прийти на помощь жителям города», - добавил Казе

В соответствии с действующими в государстве правилами, возврат не будет применяться автоматически, но житель города или предприятие, чей земельный налог увеличился как минимум на пять евро в 2025 году, должны будут подать заявку на его получение через городскую электронную службу или службу поддержки после оплаты земельного налога.

Более подробная процедура подачи заявления будет доступна жителям города после того, как будут разработаны соответствующие электронные решения. Заявления можно будет подавать в два периода в зависимости от суммы земельного налога: первый начнется в апреле 2025 года, второй - в октябре.

Размер субсидии для физических лиц не ограничен, а для юридических - не более 1000 евро.