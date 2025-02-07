В мировой политике существует парадокс: одни авторитарные режимы кажутся хрупкими, но подавляют оппозицию десятилетиями, тогда как другие выглядят вечными, но распадаются за считаные дни. Башар Асад в 2021 году «одержал победу» на выборах с 95 процентами голосов, но его режим рухнул почти мгновенно, пишет Rus.TVNET. Почему одни диктаторы удерживаются у власти, а другие оказываются «голыми королями»?
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После Асада, Сталина, Путина: как умирают диктатуры (1)
После распада СССР Фукуяма провозгласил «конец истории», предрекая торжество демократии. К 2025 году прогноз Фукуямы не пнул только ленивый: войны не прекратились, а количество диктатур не уменьшилось. По данным Freedom House, к концу 2022 года почти половину из около 210 стран мира (включая непризнанные) нельзя назвать демократией.
В мире, где диктатура становится «новым нормальным», важно не только бить в колокол свободы, но и полезно читать некрологи известных тиранов.
Sic transit gloria mundi («так проходит слава земная») - судьба любого режима. Одни рушатся за несколько лет, другие живут десятилетиями, но конец неизбежен.