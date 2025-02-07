После распада СССР Фукуяма провозгласил «конец истории», предрекая торжество демократии. К 2025 году прогноз Фукуямы не пнул только ленивый: войны не прекратились, а количество диктатур не уменьшилось. По данным Freedom House, к концу 2022 года почти половину из около 210 стран мира (включая непризнанные) нельзя назвать демократией.

Карта свободы. Зеленый - демократии, желтый - серьезные ограничения, сиреневый - диктатуры Фото: скриншот/Freedom House (freedomhouse.org)

В мире, где диктатура становится «новым нормальным», важно не только бить в колокол свободы, но и полезно читать некрологи известных тиранов.

Sic transit gloria mundi («так проходит слава земная») - судьба любого режима. Одни рушатся за несколько лет, другие живут десятилетиями, но конец неизбежен.

Вопрос лишь в том, почему Асад вынужден бежать, Каддафи погиб, а Лукашенко у власти. Чтобы понять будущее, стоит разобраться, как живут и почему умирают диктатуры. Рассмотрим несколько вариантов.