Словацкая газотранзитная компания SPP объявила в четверг, что страна теперь получает российский газ по трубопроводу в Турции, сообщает AFP.
Российский газ начал поступать в Словакию через Турцию
31 декабря закончился подписанный украинским предприятием «Нафтогаз» и российской компанией «Газпром» договор о транзите российского газа в Европу, и продлен он не был.
Российский газ поставлялся в Европу по газопроводам через Украину с 1991 года. После повторного вторжения России в Украину в 2022 году Киев решил, что не будет продлевать договор о транзите газа.
Словакия остро критиковала это решение, и премьер-министр страны Роберт Фицо, который является одним из редких союзников Кремля в Евросоюзе, в конце прошлого года отправился в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным возможности получения газа.
«Экспортное предприятие "Газпрома" частично возобновило поставки газа по SPP, - указывает словацкое предприятие. - Они осуществляются, используя газопровод TurkStream и территорию Венгрии».
Словацкая газета Dennik N со ссылкой на главу SPP Войтеха Ференца пишет, что поставки газа по трубопроводу TurkStream начались 1 февраля, а в апреле объем поставок будет удвоен.