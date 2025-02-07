31 декабря закончился подписанный украинским предприятием «Нафтогаз» и российской компанией «Газпром» договор о транзите российского газа в Европу, и продлен он не был.

Российский газ поставлялся в Европу по газопроводам через Украину с 1991 года. После повторного вторжения России в Украину в 2022 году Киев решил, что не будет продлевать договор о транзите газа.

Словакия остро критиковала это решение, и премьер-министр страны Роберт Фицо, который является одним из редких союзников Кремля в Евросоюзе, в конце прошлого года отправился в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным возможности получения газа.

«Экспортное предприятие "Газпрома" частично возобновило поставки газа по SPP, - указывает словацкое предприятие. - Они осуществляются, используя газопровод TurkStream и территорию Венгрии».

Словацкая газета Dennik N со ссылкой на главу SPP Войтеха Ференца пишет, что поставки газа по трубопроводу TurkStream начались 1 февраля, а в апреле объем поставок будет удвоен.