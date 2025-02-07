Тендер на строительство четырехполосного участка шоссе Таллинн - Пярну протяженностью 22 км провалился из-за слишком высокой цены поступивших предложений, пишет Rus.ERR.
Слишком дорого: тендер на четырехполосный участок шоссе Таллинн - Пярну провалился
Тендер был объявлен Транспортным департаментом на перестройку 22-километрого участка шоссе Таллинн - Пярну от Либатсе до Нурме. Максимальный запланированный бюджет строительства составлял 60 млн евро, а самое дешевое предложение поступило на 69 млн евро.
Теперь департамент планирует разбить отрезок шоссе от Либатсе до Нурме на четыре участка, проведя по ним отдельные тендеры, а также уменьшив ширину шоссе.
В ведомстве рассчитывают, что это позволит в итоге снизить общую стоимость строительства на 10 млн евро, поскольку в тендерах меньшего размера сможет участвовать больше строительных фирм.