Кристьян Ильвес поделился хорошей новостью

«Мы кое-что держали в тайне…» – написала его давняя спутница Кармен Пууcалу в совместном посте в социальных сетях. На фотографиях стало ясно, что пара обручилась!

Скриншот из соцсети пары. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Позитивные новости пришлись как нельзя кстати, ведь у Кристьяна Ильвеса, который в последнее время испытывает трудности на трамплине, домашний этап Кубка мира в Отепя также начался не слишком удачно. В четверг, в квалификационном раунде (PCR), он показал на трамплине Техванди лишь 21-й результат.

«Могу говорить что угодно, но ситуация такова, какая есть. Могу рассказывать вам разные истории, но в итоге мне самому нужно что-то изменить в себе. Это не такая уж недостижимая мечта, но чертовски сложно найти решение, которое бы сработало, потому что сейчас его просто нет», – пожал плечами Ильвес.

Первая возможность исправить ошибки представится уже сегодня. Этап Кубка мира в Отепя начнется с лыжной гонки на 10 км с общего старта (в 15:45), после чего спортсмены отправятся на трамплин (в 19:00).