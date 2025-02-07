Прага временно запретила давать россиянам гражданство Чехии

Как следует из сообщения, обнародованного на сайте главы чешского государства в четверг, 6 февраля, большинство россиян не смогут получить чешское гражданство, даже если откажутся от российского паспорта: их заявления на получение гражданства Чехии будут заморожены до окончания войны в Украине. Исключение будет сделано лишь для политических беженцев и детей в возрасте до 15 лет.

Прием украинских беженцев

Основная часть документа определяет порядок приема украинских беженцев в Чехии. Режим их приема продлен на один год, временная защита дает беженцам возможность получить доступ к государственному медицинскому страхованию, а также к системе образования и рынку труда. Экономически самостоятельным беженцам поправка разрешает получить специальный вид на жительство, который позднее позволит им остаться в стране постоянно.

В то же время документ усложняет порядок приема украинских детей в государственные и муниципальные школы Чехии. Это положение закона подвергалось критике как дискриминационное.

Новая статья в УК Чехии

Кроме того, в уголовный кодекс Чехии внесена статья, запрещающая несанкционированное сотрудничество с иностранным государством. Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны, бывший премьер-министр Андрей Бабиш раскритиковал эту поправку, назвав ее самой жестокой атакой на свободу слова и демократию после падения коммунистического режима в Чехословакии.

Авторы документа объяснили эти положения интересами национальной безопасности Чехии.