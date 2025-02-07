Президент Чехии Петр Павел подписал закон, временно запрещающий предоставлять гражданство этой страны гражданам России, пишет DW.
Прага временно запретила давать россиянам гражданство Чехии
Как следует из сообщения, обнародованного на сайте главы чешского государства в четверг, 6 февраля, большинство россиян не смогут получить чешское гражданство, даже если откажутся от российского паспорта: их заявления на получение гражданства Чехии будут заморожены до окончания войны в Украине. Исключение будет сделано лишь для политических беженцев и детей в возрасте до 15 лет.
Прием украинских беженцев
Основная часть документа определяет порядок приема украинских беженцев в Чехии. Режим их приема продлен на один год, временная защита дает беженцам возможность получить доступ к государственному медицинскому страхованию, а также к системе образования и рынку труда. Экономически самостоятельным беженцам поправка разрешает получить специальный вид на жительство, который позднее позволит им остаться в стране постоянно.
В то же время документ усложняет порядок приема украинских детей в государственные и муниципальные школы Чехии. Это положение закона подвергалось критике как дискриминационное.
Новая статья в УК Чехии
Кроме того, в уголовный кодекс Чехии внесена статья, запрещающая несанкционированное сотрудничество с иностранным государством. Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны, бывший премьер-министр Андрей Бабиш раскритиковал эту поправку, назвав ее самой жестокой атакой на свободу слова и демократию после падения коммунистического режима в Чехословакии.
Авторы документа объяснили эти положения интересами национальной безопасности Чехии.