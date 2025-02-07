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Объятия вместо 1000 евро: чиновники прекратили дарить деньги долгожителям Эстонии (1)

Перевод: София Солдатенко
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Жительнице Калласте Альме Ратман на прошлой неделе исполнилось 102 года. Она последняя жительница волости Пейпсияэре, получившая от волостной управы пособие на день рождения в размере 1000 евро. Фото было сделано в прошлом году, когда волостная старейшина Пийбе Коеметс отправилась поздравить Альму с ее 101-м днем ​​рождения.
Жительнице Калласте Альме Ратман на прошлой неделе исполнилось 102 года. Она последняя жительница волости Пейпсияэре, получившая от волостной управы пособие на день рождения в размере 1000 евро. Фото было сделано в прошлом году, когда волостная старейшина Пийбе Коеметс отправилась поздравить Альму с ее 101-м днем ​​рождения. Фото: Peipsiääre vallavalitsus

Альме Ратман, жительнице волости Пейпсияэре с населением чуть более 5200 человек, в прошлый четверг, 30 января, исполнилось 102 года. Она последняя долгожительница этой волости, получившая от самоуправления в честь своего дня рождения подарок в размере тысячи евро. Накануне волостное собрание постановило, что с февраля этого года жителям волости в возрасте ста лет и старше такую крупную сумму дарить не будут.

Человек, которому сто лет и больше, зачастую не слишком ценит деньги, ему больше нужна любовь и объятия, чем тысяча евро, сказала председатель социальной комиссии волостного собрания Пейпсияэре Малле Хилпус, выступая с докладом на заседании собрания.

Она пояснила, что в волости проживают два человека старше ста лет: один в доме по уходу, а другой - с семьей. Ни один из них не может похвастаться хорошим здоровьем. За проживание пожилого человека в доме по уходу волость ежемесячно платит более тысячи евро.

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