Альме Ратман, жительнице волости Пейпсияэре с населением чуть более 5200 человек, в прошлый четверг, 30 января, исполнилось 102 года. Она последняя долгожительница этой волости, получившая от самоуправления в честь своего дня рождения подарок в размере тысячи евро. Накануне волостное собрание постановило, что с февраля этого года жителям волости в возрасте ста лет и старше такую крупную сумму дарить не будут.
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Объятия вместо 1000 евро: чиновники прекратили дарить деньги долгожителям Эстонии (1)
Человек, которому сто лет и больше, зачастую не слишком ценит деньги, ему больше нужна любовь и объятия, чем тысяча евро, сказала председатель социальной комиссии волостного собрания Пейпсияэре Малле Хилпус, выступая с докладом на заседании собрания.