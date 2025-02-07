Жительнице Калласте Альме Ратман на прошлой неделе исполнилось 102 года. Она последняя жительница волости Пейпсияэре, получившая от волостной управы пособие на день рождения в размере 1000 евро. Фото было сделано в прошлом году, когда волостная старейшина Пийбе Коеметс отправилась поздравить Альму с ее 101-м днем ​​рождения.

Альме Ратман, жительнице волости Пейпсияэре с населением чуть более 5200 человек, в прошлый четверг, 30 января, исполнилось 102 года. Она последняя долгожительница этой волости, получившая от самоуправления в честь своего дня рождения подарок в размере тысячи евро. Накануне волостное собрание постановило, что с февраля этого года жителям волости в возрасте ста лет и старше такую крупную сумму дарить не будут.