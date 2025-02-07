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Весна приготовила для налогоплательщиков очередные сюрпризы

Перевод: Вера Копти
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Налогового эксперта компании Ernst & Young Ранно Тингас.
Налогового эксперта компании Ernst & Young Ранно Тингас. Фото: Konstantin Sednev

Налогоплательщики Эстонии уже привыкли к тому, что стабильная налоговая система осталась в прошлом и каждый год им приходится приспосабливаться к новшествам. Обычно изменения были сравнительно небольшими, но в этом году среди них есть несколько значительных и даже беспрецедентных.

Расскажу о налоговых изменениях, основываясь на докладе налогового эксперта компании Ernst & Young Ранно Тингаса, который он сделал для клиентов приватбанкинга Swedbank несколько недель назад.

Наиболее важным изменением стало повышение ставки подоходного налога для физических лиц на два процентных пункта - до 22 процентов. Тем не менее новым подоходным налогом пока не облагаются совершенные в прошлом году сделки, а также полученные в прошлом году интрессы и дивиденды.

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