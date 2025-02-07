Весна приготовила для налогоплательщиков очередные сюрпризы

Налогоплательщики Эстонии уже привыкли к тому, что стабильная налоговая система осталась в прошлом и каждый год им приходится приспосабливаться к новшествам. Обычно изменения были сравнительно небольшими, но в этом году среди них есть несколько значительных и даже беспрецедентных.