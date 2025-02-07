Налогоплательщики Эстонии уже привыкли к тому, что стабильная налоговая система осталась в прошлом и каждый год им приходится приспосабливаться к новшествам. Обычно изменения были сравнительно небольшими, но в этом году среди них есть несколько значительных и даже беспрецедентных.
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Весна приготовила для налогоплательщиков очередные сюрпризы
Расскажу о налоговых изменениях, основываясь на докладе налогового эксперта компании Ernst & Young Ранно Тингаса, который он сделал для клиентов приватбанкинга Swedbank несколько недель назад.