Ведущая Kuuuurija Катрин Луст наведалась к одним из самых известных эстонских ведьм - Кирсти и Мерили Тиммер, очереди на прием к которым растянулись на месяцы. По их словам, этому есть веская причина: попасть к ним можно быстрее, чем к врачу.
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Длинные очереди к врачам вынуждают жителей Эстонии обращаться за помощью к экстрасенсам
Кирсти и Мерили Тиммер - одни из самых известных ведьм в Эстонии. В начале 2025 года они делились своими предсказаниями на различных телеканалах. Кирсти издает книги, продает свечи и прочие товары. Мерили принимала участие в известных шоу об экстрасенсах, поэтому на рынке экстрасенсорных услуг дочь настолько же популярна, как и мать.