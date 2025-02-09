Длинные очереди к врачам вынуждают жителей Эстонии обращаться за помощью к экстрасенсам

Кирсти и Мерили Тиммер - одни из самых известных ведьм в Эстонии. В начале 2025 года они делились своими предсказаниями на различных телеканалах. Кирсти издает книги, продает свечи и прочие товары. Мерили принимала участие в известных шоу об экстрасенсах, поэтому на рынке экстрасенсорных услуг дочь настолько же популярна, как и мать.

«У нас в роду у всех есть способность видеть, просто другие держатся в сторонке. Хотя двоюродная сестра тоже вышла из тени и мы вместе написали книгу. Она сильный астролог. Но видения есть у всех», - говорит Кирсти.