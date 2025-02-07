Финская полиция безопасности займется поисками шпионов среди жителей своей страны

Глава Полиции безопасности Supo Юха Мартелиус предупреждает: Россия практически ежедневно изучает уязвимые места Финляндии. По его словам, российская киберразведка ищет слабые места в критической инфраструктуре Финляндии. Также российская сторона интересуется деятельностью властей и процессом принятия решений в области внешней политики и политики безопасности.

По мнению Мартелиуса, активность России может еще больше возрасти, когда война в Украине закончится и Россия сможет переключить внимание на другие направления.

Supo надеется на реализацию двух законопроектов

В правительственную программу включены две поправки. Одна из них касается людей, которые распространяют ложную информацию от имени иностранного государства с целью причинения вреда Финляндии или иначе поддерживают разведывательные службы враждебной страны, предоставляя помещения или оборудование.

По данным Supo, это не является широко распространенным явлением, но отдельные случаи все же существуют.

Поправка не коснется российских разведчиков, которые обычно действуют под дипломатическим прикрытием. Вместо этого она затронет граждан Финляндии и третьих стран, а также лиц с двумя гражданствами, подозреваемых в сотрудничестве с враждебным государством.

Вторая запись в правительственной программе, которую поддерживает Supo, касается так называемого шпионства среди беженцев. Однако, по словам Мартелиуса, это понятие слишком узкое, чтобы охватить явление, при котором авторитарно управляемое иностранное государство шпионит за своими гражданами, проживающими в Финляндии, и оказывает на них давление. Объектами такой деятельности являются не только беженцы.

По данным Supo, этим в Финляндии занимается особенно Китай, который следит за китайской диаспорой по всему миру.