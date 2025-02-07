Пт, 7.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Проект-фаворит: на посту канцлера Каземетс раздавал письменные указания по распределению миллионов евро

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Кейт Каземетс отказался объяснять, зачем он направил Центру экологических инвестиций письмо с инструкциями по распределению средств.
Кейт Каземетс отказался объяснять, зачем он направил Центру экологических инвестиций письмо с инструкциями по распределению средств. Фото: Madis Veltman

Свеженазначенный государственный секретарь Кейт Каземетс в последний рабочий день на посту канцлера Министерства климата направил Центру экологических инвестиций (KIK) письмо с указаниями о финансировании так называемого проекта-фаворита на сумму 3,6 миллиона евро. Ранее Каземетс в подобной манере рекомендовал финансовую поддержку для Nordica.

В декабре прошлого года министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) подписала распоряжение, согласно которому Центру экологических инвестиций (KIK) был установлен дополнительный лимит обязательств по программам и проектам в размере до 4 100 000 евро, в том числе до 3 600 000 евро в области экологической осведомленности и до 500 000 евро в области циркулярной экономики.

В распоряжении не содержалось указаний о том, что, по мнению министра, средства должны быть выделены какому-либо конкретному проекту. Однако дополнительная сумма, выделенная на повышение экологической грамотности, была несоразмерно большой, особенно в условиях сокращений бюджета: в 2024 году KIK распределил из этой подпрограммы в общей сложности менее 1,5 миллиона евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх