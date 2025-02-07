Проект-фаворит: на посту канцлера Каземетс раздавал письменные указания по распределению миллионов евро

В декабре прошлого года министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) подписала распоряжение, согласно которому Центру экологических инвестиций (KIK) был установлен дополнительный лимит обязательств по программам и проектам в размере до 4 100 000 евро, в том числе до 3 600 000 евро в области экологической осведомленности и до 500 000 евро в области циркулярной экономики.

В распоряжении не содержалось указаний о том, что, по мнению министра, средства должны быть выделены какому-либо конкретному проекту. Однако дополнительная сумма, выделенная на повышение экологической грамотности, была несоразмерно большой, особенно в условиях сокращений бюджета: в 2024 году KIK распределил из этой подпрограммы в общей сложности менее 1,5 миллиона евро.