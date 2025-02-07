Свеженазначенный государственный секретарь Кейт Каземетс в последний рабочий день на посту канцлера Министерства климата направил Центру экологических инвестиций (KIK) письмо с указаниями о финансировании так называемого проекта-фаворита на сумму 3,6 миллиона евро. Ранее Каземетс в подобной манере рекомендовал финансовую поддержку для Nordica.
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Проект-фаворит: на посту канцлера Каземетс раздавал письменные указания по распределению миллионов евро
В декабре прошлого года министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) подписала распоряжение, согласно которому Центру экологических инвестиций (KIK) был установлен дополнительный лимит обязательств по программам и проектам в размере до 4 100 000 евро, в том числе до 3 600 000 евро в области экологической осведомленности и до 500 000 евро в области циркулярной экономики.