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Эстонские овощеводы объяснили, почему местная продукция стоит дороже импортной

Редактор: rus.postimees.ee
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Морковь.
Морковь. Фото: 5 second Studio / Shutterstock

Если посмотреть на цены на овощи в магазинах, то можно заметить, что в некоторых местах упакованные морковь и картофель из Финляндии стоят дешевле, чем эстонская продукция, хотя логично предположить, что импортировать из другой страны дороже, сообщает Rus.ERR.

Представители торговых сетей ссылаются на более низкие закупочные цены и более высокие объемы производства в соседней стране. По словам эстонских овощеводов, конкуренция жесткая, а разница в ценах зависит от политики сетевых магазинов.

«В ценах на овощи нет никакой логики, – сказал глава предприятия Kadarbiku Köögivili Вейко Пак, отметив, что магазин может по своему усмотрению регулировать цены на овощи и при необходимости продавать их ниже себестоимости, как это делается с молоком в пакетах. – Если они хотят, то продают дешево, если хотят, то дороже. Это скорее зависит от торговца, как он формирует цену».

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