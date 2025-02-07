Если посмотреть на цены на овощи в магазинах, то можно заметить, что в некоторых местах упакованные морковь и картофель из Финляндии стоят дешевле, чем эстонская продукция, хотя логично предположить, что импортировать из другой страны дороже, сообщает Rus.ERR.
Эстонские овощеводы объяснили, почему местная продукция стоит дороже зарубежной
Представители торговых сетей ссылаются на более низкие закупочные цены и более высокие объемы производства в соседней стране. По словам эстонских овощеводов, конкуренция жесткая, а разница в ценах зависит от политики сетевых магазинов.
«В ценах на овощи нет никакой логики, – сказал глава предприятия Kadarbiku Köögivili Вейко Пак, отметив, что магазин может по своему усмотрению регулировать цены на овощи и при необходимости продавать их ниже себестоимости, как это делается с молоком в пакетах. – Если они хотят, то продают дешево, если хотят, то дороже. Это скорее зависит от торговца, как он формирует цену».
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