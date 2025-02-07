Эстонские овощеводы объяснили, почему местная продукция стоит дороже зарубежной

Представители торговых сетей ссылаются на более низкие закупочные цены и более высокие объемы производства в соседней стране. По словам эстонских овощеводов, конкуренция жесткая, а разница в ценах зависит от политики сетевых магазинов.

«В ценах на овощи нет никакой логики, – сказал глава предприятия Kadarbiku Köögivili Вейко Пак, отметив, что магазин может по своему усмотрению регулировать цены на овощи и при необходимости продавать их ниже себестоимости, как это делается с молоком в пакетах. – Если они хотят, то продают дешево, если хотят, то дороже. Это скорее зависит от торговца, как он формирует цену».