Маргус Ристи считает себя коренным жителем Вызу, поскольку в Вызу жили еще его прадеды и прабабушки, а сам он был привезен туда вскоре после рождения. Можно подумать, что это лучшее место для жизни, но оценка земли привела к ситуации, когда земельный налог вскоре может подскочить с 27 до 1029 евро.