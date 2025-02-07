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Как это возможно в Эстонии? Сумма налога может вырасти с 27 до 1029 евро (1)

Перевод: София Солдатенко
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Маргус Ристи у дома в поселке Вызу.
Маргус Ристи у дома в поселке Вызу. Фото: Andres Tohver

Маргус Ристи считает себя коренным жителем Вызу, поскольку в Вызу жили еще его прадеды и прабабушки, а сам он был привезен туда вскоре после рождения. Можно подумать, что это лучшее место для жизни, но оценка земли привела к ситуации, когда земельный налог вскоре может подскочить с 27 до 1029 евро.

Как это возможно в Эстонии? Причиной этого стала проведенная Земельным департаментом в 2022 году очередная оценка земли, которая была продолжением оценки, проведенной в 2001 году.

В 2001 году цена налогообложения принадлежащей семье Ристи земли (то есть стоимость участка) площадью 1029 квадратных метров на улице Метса в поселке Вызу составляла 2100 евро. Однако в 2022 году цена налогообложения участка подскочила до 102 993 евро, хотя к участку добавилось всего 39 квадратных метров. Однако у роста налоговой ставки в 49 раз есть нюансы.

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