Глава латвийского энергоконцерна: политики забыли, откуда берутся деньги, а люди платить не хотят

В эти выходные страны Балтии отключат свои энергосистемы от российских сетей - подготовка к этому шла почти 20 лет. По словам Чаксте, Балтийские страны были готовы к такому шагу уже три года назад. Однако, несмотря на то, что в Эстонии оператор сетей Elering уверяет в успешности процесса, в Латвии к отключению относятся с некоторой настороженностью. Определенные риски остаются, как это показал, например, недавний разрыв кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Тем не менее угрозы нехватки электроэнергии нет.