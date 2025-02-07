В пятницу Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, Михаил Корб и Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
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14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.
Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, который не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.
Прокуратура: наказания полностью обоснованы
Главный государственный прокурор Таави Перн заявил в интервью Postimees, что решение Государственного суда подтверждает: на стыке политики и бизнеса нет места для темных или преступных схем: правоохранительные органы видят их насквозь и привлекают виновных к суду.
«Мы рады, что Государственный суд сделал ясные послания и рекомендации по вопросам торговли влиянием. Эти указания помогут правоохранительным органам в дальнейшем вести борьбу с коррупцией», - отметил Перн.
Он напомнил, что в этом уголовном деле уездный суд изначально вынес иное правовое решение, посчитав косвенные доказательства недостаточными для вынесения обвинительного приговора. Однако как окружной, так и Государственный суд, оценив доказательства, пришли к однозначному и совпадающему с позицией прокуратуры выводу: Хиллар Тедер и Михаил Корб заключили между собой соглашение, согласно которому в обмен на финансовую поддержку Центристская партия использовала свое влияние на мэра Таллинна Михаила Кылварта для решения вопроса о сервитуте в пользу компании Porto Franco.
«Правовые споры на разных судебных уровнях и различия в позициях судей наглядно демонстрируют, насколько сложно собирать доказательства по скрытым преступлениям. Часто обвинение вынуждено опираться именно на косвенные доказательства», - подчеркнул прокурор.
Перн отметил, что позиции окружного и Государственного суда подтверждают: если собрано достаточно косвенных доказательств и можно восстановить ход событий на их основе, то этого достаточно для доказательства коррупционных преступлений. «Это имеет важное значение, ведь несмотря на любые попытки скрыть преступление, в отношении коррупции должна действовать политика нулевой толерантности. Никто не должен получать несправедливые преимущества в общении с государственными или муниципальными структурами благодаря связям или финансовой поддержке».
«Именно поэтому, по мнению прокуратуры, полностью обосновано, что Государственный суд назначил Центристской партии штраф в размере одного миллиона евро, а Хиллару Тедеру и Михаилу Корбу условное лишение свободы», - заключил Перн.
Суд решил: торговля влиянием имела место
Окружной суд установил, что заключение незаконного соглашения, то есть соглашение о торговле влиянием, от 9 февраля 2020 года, было доказанным. В данном случае соглашение о торговле влиянием было достаточно конкретизировано, то есть ожидаемое деяние было детерминировано и не являлось абстрактным соглашением.
На встрече предложенное Тедером пожертвование Центристской партии, по мнению суда, являлось ответной услугой за обещанное Корбом воздействие на мэра в интересах Тедера. Корб также выразил готовность принять это так называемое пожертвование именно с этой целью. Таким образом, стороны в общих чертах согласовали, кто и с какой целью должен предпринять определенные действия.
Суд пришел к выводу, что доказано: Тедер через высокопоставленного представителя Центристской партии Корба предложил партии имущество в обмен на то, чтобы Корб и Центристская партия использовали свое влияние на мэра с целью предоставить компании Porto Franco неоправданное и несправедливое преимущество в процессе подачи заявления на сервитут от городского правительства Таллинна.
Суд отметил, что соглашение о торговле влиянием может быть не только прямым, но и косвенным, однако оно должно быть объективно воспринимаемым. В рассматриваемом деле такое соглашение, по мнению суда, было явно ощутимо 9 февраля 2020 года, когда Тедер на встрече с Корбом предложил Центристской партии так называемое пожертвование.
Суд указал, что если бы речь шла об обычном, то есть идеологически мотивированном, пожертвовании со стороны Хиллара Тедера Центристской партии, не возникло бы никакой необходимости размышлять о том, чтобы избежать его ассоциации с прежними договоренностями. Кроме того, не было бы нужды использовать после пожертвования обтекаемые формулировки.
Решение Государственного суда обжалованию не подлежит
Решение уездного суда осталось неизменным в части, касающейся возврата Центристской партии 120 000 евро, добровольно переведенных на депозитный счет Государственной прокуратуры. Это связано с тем, что прокуратура в своей апелляции не требовала конфискации пожертвования в размере 120 000 евро, принадлежащего Центристской партии, а окружной суд не имел права выходить за рамки апелляционного заявления и принимать такое решение без соответствующего ходатайства.
С каждого из ответчиков - Тедера, Корба и Центристской партии - суд постановил взыскать по 1230 евро в качестве обязательного штрафа.
Кроме того, суд постановил взыскать из средств Эстонской Республики в пользу Хиллара Тедера расходы на апелляционное делопроизводство в размере 3074,40 евро, в пользу Михаила Корба - 3601,51 евро, а в пользу Центристской партии - 5416,80 евро. Прочие судебные издержки стороны обязаны покрыть самостоятельно.