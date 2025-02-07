14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.

Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, который не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.

Прокуратура: наказания полностью обоснованы

Главный государственный прокурор Таави Перн заявил в интервью Postimees, что решение Государственного суда подтверждает: на стыке политики и бизнеса нет места для темных или преступных схем: правоохранительные органы видят их насквозь и привлекают виновных к суду.

«Мы рады, что Государственный суд сделал ясные послания и рекомендации по вопросам торговли влиянием. Эти указания помогут правоохранительным органам в дальнейшем вести борьбу с коррупцией», - отметил Перн.

Он напомнил, что в этом уголовном деле уездный суд изначально вынес иное правовое решение, посчитав косвенные доказательства недостаточными для вынесения обвинительного приговора. Однако как окружной, так и Государственный суд, оценив доказательства, пришли к однозначному и совпадающему с позицией прокуратуры выводу: Хиллар Тедер и Михаил Корб заключили между собой соглашение, согласно которому в обмен на финансовую поддержку Центристская партия использовала свое влияние на мэра Таллинна Михаила Кылварта для решения вопроса о сервитуте в пользу компании Porto Franco.

«Правовые споры на разных судебных уровнях и различия в позициях судей наглядно демонстрируют, насколько сложно собирать доказательства по скрытым преступлениям. Часто обвинение вынуждено опираться именно на косвенные доказательства», - подчеркнул прокурор.

Перн отметил, что позиции окружного и Государственного суда подтверждают: если собрано достаточно косвенных доказательств и можно восстановить ход событий на их основе, то этого достаточно для доказательства коррупционных преступлений. «Это имеет важное значение, ведь несмотря на любые попытки скрыть преступление, в отношении коррупции должна действовать политика нулевой толерантности. Никто не должен получать несправедливые преимущества в общении с государственными или муниципальными структурами благодаря связям или финансовой поддержке».

«Именно поэтому, по мнению прокуратуры, полностью обосновано, что Государственный суд назначил Центристской партии штраф в размере одного миллиона евро, а Хиллару Тедеру и Михаилу Корбу условное лишение свободы», - заключил Перн.